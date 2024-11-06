Рассказываем, как подготовить лук к зимней посадке, чтобы собрать урожай больше.

Посадка озимого лука под зиму - дело несложное, но знать несколько его тонкостей не помешает. Например, опытные огородники советуют перед тем, как садить, замочить лук-севок. Что это дает, в чем замачивать и как это делать - рассказываем ниже.

В чем, как и на сколько замачивать лук перед посадкой

Замачивание лука перед посадкой - довольно распространенная практика у огородников. Те, кто хоть раз это делал, утверждают, что озимый лук вырастает здоровым, крепким и намного крупнее. Такое замачивание помогает обеззаразить посадочный материал, он меньше болеет и его обходят стороной вредители.

Есть несколько вариантов, как подготовить лук к зимней посадке.

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Зола

Один из самых популярных способов - она и обеззараживает, и выступает в качестве подкормки.

Нужно взять 1 стакан золы и развести ее в половине ведра воды (5 л).

Лук следует замочить на 10 минут (больше не нужно).

Сода

Также помогает обеззаразить севок.

Нужно 1 ст. л. соды растворить в ведре воды (10 л).

В этом растворе лук выдерживают 15 минут.

Марганцовка

Обработка лука перед посадкой марганцовкой также позволяет защитить луковицы от ряда заболеваний.

Нужно приготовить темный раствор марганцовки и замочить в нем луковицы.

В марганцовке лук-севок достаточно подержать 5 минут.

Важный момент: не следует замачивать озимый лук перед посадкой дольше, чем указано. Длительное замачивание хорошо делать весной, а осенью важно не дать луковичкам проснуться, иначе они прорастут раньше времени и вымерзнут.

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