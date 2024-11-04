Сроки, благоприятные даты и основные правила посадки.

Озимые овощи сажают с середины и до конца осени. Точных сроков нет - огородники ориентируются в основном на погоду и выбирают удачные даты в лунном календаре. Когда сажать лук и чеснок под зиму в ноябре - рассказываем ниже.

Как и когда сажать чеснок на зиму

Главное правило посадки этого овоща под зиму - не торопиться. Посаженый слишком рано чеснок взойдет и подмерзнет, а, значит, и урожай будет хуже. Делают это обычно начиная с середины осени и, если погода позволяет, то чуть ли не до конца сезона. Главный ориентир - нужно успеть посадить за месяц до того, как начнутся постоянные заморозки.

Часть огородников при этом учитывает благоприятные даты, когда сажать чеснок по лунному календарю в ноябре. Их будет несколько: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 29 и 30-е число.

Видео дня

Как сажать чеснок на зиму:

подготовить (вскопать) грядку перед посадкой, можно внести удобрение (перегной), а также золу, чтобы раскислить почву (примерно по 2 стакана на 1 кв.м.);

сделать ряды на расстоянии 25 см;

посадить зубчики на глубину 5 см на расстоянии примерно 10 см;

сверху грядку можно замульчировать, например, листьями.

Важно: для посадочного материала берите самые большие красивые зубчики овоща, у которых будет достаточно сил, чтобы пережить холода и взойти.

Как и когда сажать лук на зиму в Украине

Для укоренения луку нужно 2-3 недели, его можно садить в одно время с чесноком.

Наиболее благоприятные даты в ноябре по лунному календарю: 6, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 30 число.

Как сажать лук:

вскопать грядку на огороде, можно внести немного золы;

сделать ряды на расстоянии примерно 20 см, посадить луковицы через 5 см и на глубину 5 см;

сверху засыпать грунтом, поливать не нужно.

При выборе лука-севка для посадки не старайтесь брать самые крупные луковички, как это делают с зубчиками чеснока - наоборот, следует взять луковицы примерно 1-3 см в диаметре, так как крупные дадут красивую зелень, а сама луковица вырастет маленькой.

Ранее мы рассказывали, когда сажать свеклу осенью 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: