Эти удобрения для картофеля обеспечат большой урожай и быстрый рост овоща.

Каждый владелец огорода мечтает об огромном урожае и о здоровых овощах с крепким иммунитетом. В июне в период активного роста растений дачникам рекомендуют применять удобрения для картофеля. Особенно важно подкармливать культуру в том случае, если её выращивают на том же месте несколько лет подряд, поскольку без подкормок картошка начнет вырождаться и мельчать.

Полезный совет для дачников: удобряйте картошку до окучивания кустов и в рыхлую почву, чтобы питательным элементам было проще добраться до корней. После внесения удобрения обязательно полейте грядки (если не пользуетесь жидкими подкормками).

Минеральные удобрения для картофеля

Хороший вариант, чем подкормить картошку, - готовые минеральные удобрения. В период роста овощ сильнее всего нуждается в сульфате и калии. А вот хлор наоборот вреден для клубней. Поэтому для подкормки лучше выбирать калийно-сульфатные удобрения без хлора:

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нитроаммофоска;

аммиачная селитра;

мочевина;

кемира;

сульфат калия;

калиевая селитра.

Подкармливать растения минеральными удобрениями летом стоит осторожно. Не превышайте указанную на упаковке норму, иначе сожжете клубни.

Чем подкормить картошку во время цветения

Дачникам полезно знать, чем подкормить картошку до цветения и во время него. В этот период овощ нуждается в боре. Он улучшает лежкость картофеля и уменьшает количество пустот в бульбах.

При этом дачники не рекомендуют подкармливать грядки борной кислотой. Лучше использовать жидкие борные удобрения, такие как Икар Бор, Цеовит Бор или Айдамин.

Внекорневые подкормки картофеля

Внекорневые подкормки картошки используют для опрыскивания кустов. Из верхушки полезные вещества проникают в корни и улучшают урожайность клубней.

Самые распространенные варианты, чем можно подкормить картошку вне корней, такие:

Раствор карбамида применяют до цветения картошки раз в 2 недели. Для приготовления смешайте 100 г карбамида, 150 г калийного монофосфата, 6 г борной кислоты и 5 л воды.

применяют до цветения картошки раз в 2 недели. Для приготовления смешайте 100 г карбамида, 150 г калийного монофосфата, 6 г борной кислоты и 5 л воды. Раствора гумата можно применять после того, как на кустах появится 4 листика. Для приготовления раствора растворяют 2 грамма популярного средства "Гумат+7" в 10 л воды. На каждую сотку вносите 3 л раствора.

можно применять после того, как на кустах появится 4 листика. Для приготовления раствора растворяют 2 грамма популярного средства "Гумат+7" в 10 л воды. На каждую сотку вносите 3 л раствора. Раствор фосфора используют в конце лета за месяц до сбора урожая. 100 г суперфосфата растворите в 10 л воды. Такое удобрение улучшает вкусовые качества картошки.

Проводить любые внекорневые подкормки рекомендуется в пасмурный вечер, чтобы не обжечь листья.

Какие удобрения любит картофель - органические и народные средства

Если вы ищете, чем удобрить картошку без применения химических средств - используйте природные дары.

При вопросе о том, какое удобрение любит картофель, большинство дачников назовет навоз. Он содержит все необходимые для роста картошки элементы, делая клубник крупными и здоровыми.

Вносить свежий навоз под картофель можно только осенью, а летом используйте перепревший. Перед внесением удобрения перекопайте землю на штык лопаты. Разбейте на грудки навоз для картошки, разложите на участке и закопайте. Когда высота кустов достигнет 10 см, можно поливать картошку раствором навоза и воды в соотношении 1:10.

Вот ещё несколько идей, чем подкормить картошку в июне без химии:

Куриный помет - быстро воздействует на картошку, но в неразбавленном виде может обжечь клубни. Разводят его в воде в соотношении 1:15 и оставляют настаиваться на 3 дня. Поливают по 1 литру на куст.

- быстро воздействует на картошку, но в неразбавленном виде может обжечь клубни. Разводят его в воде в соотношении 1:15 и оставляют настаиваться на 3 дня. Поливают по 1 литру на куст. Зола содержит необходимые для роста картошки микроэлементы. На 1 сотку вносят 10 кг золы, затем поливают участок.

содержит необходимые для роста картошки микроэлементы. На 1 сотку вносят 10 кг золы, затем поливают участок. Травяной настой содержит много азота, который нужен картошке в июне. Его готовят из любых огородных сорняков. Хорошо питают картошку пижма, хвощ, крапива, ромашка, стрелки лука. Травы выкладывают на дно бочки и заливают водой. Оставляют на 5-7 дней для брожения. Раствором поливают кусты вечером, стараясь, чтобы жидкость не попала на стебли.

Минеральные удобрения можно чередовать с органическими. Так картофель получит разнообразное питание.

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