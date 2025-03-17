Правильно подобранный сорт гарантирует отменный вкус овощей.

Свекла - это неприхотливый в выращивании корнеплод, поэтому многие украинцы высаживают его на своих огородах. Собранные овощи можно потом варить и использовать для салатов или первых блюд. Узнайте, какие лучшие сорта свеклы точно порадуют вас своим вкусом.

Самые вкусные сорта свеклы - перечень

Большинство сортов такого корнеплода, да и не только его, были выведены селекционерами специально, чтобы можно было готовить определенные блюда. Отсюда ясно, что для винегрета хорошо купить винегретный сорт, а для борща - борщевой, но есть и другие варианты.

Борщевая

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Как мы уже сказали, нет более подходящего сорта свеклы в Украине для приготовления традиционного первого блюда, чем "Борщевая свекла". Он считается среднепоздним сортом, каждый корнеплод весит 300-400 граммов. Из-за повышенной концентрации сахара такая свекла очень сладкая и сочная.

Негритенок

Один из самых востребованных украинскими дачниками среднепоздних сортов, в основном, из-за своей неприхотливости и чудесного вкуса. Если вы не знаете, какие сорта свеклы самые сладкие, то попробуйте именно "Негритенок", точно не разочаруетесь. Корнеплоды весом примерно 300 граммов могут лежать в погребе 9 месяцев и дольше, если правильно их хранить.

Риваль

Еще один сладкий и сочный сорт свеклы, который можно встретить на огородах нашей страны. В корнеплодах "Риваль" нет колец, и они способны оставаться хрустящими даже после термической обработки. Это тоже среднепоздний сорт, корнеплоды весят по 200-300 граммов, отлично подходят и для салатов, и для борща.

Бордо

Ни один дачник не рискнет перечислять самые вкусные сорта свеклы без упоминания "Бордо". Преимущество его не только во вкусе, но и в "таланте" к хранению - он может спокойно лежать в погребе вплоть до следующего урожая при условии, что вы правильно оборудуете помещение. Корнеплоды среднепозднего сорта будут весить по 300-400 граммов, из них можно готовить блюда на каждый день или закуски на зиму.

Винегретная

Идеальный вариант сорта свеклы для винегрета - это, как ни странно, вариант с одноименным названием. Среднепоздний, с темными и сладкими корнеплодами, он точно порадует вас своим вкусом. Кстати, даже при самых худших условиях выращивания корнеплоды будут по 120-150 граммов, а умелые огородники могут вырастить даже полукилограммовых "великанов".

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