Как вырастить крепкую рассаду перца и обойтись без пикировки.

Рассада перца - одна из самых капризных. Достаточно немного ошибиться в уходе и она начинает желтеть, вянуть, а то и вовсе пропадать. Поэтому некоторые огородники предпочитают не пикировать перец, чтобы лишний раз не травмировать его. Как вырастить перец на рассаду без пикировки и действительно ли этот способ лучше - читайте ниже.

Что такое пикировка рассады перца

Пикировка - это пересадка рассады из общего контейнера в отдельные емкости или высадка ее в грунт.

Традиционно рассаду перца пикируют, когда на саженце появляется 2-3 настоящих листика. Считается, что этот прием позволяет улучшить урожайность. Единственный момент: перец пикировку не очень любит, такая пересадка для него - стресс. И, если пикировку сделать неправильно, то сеянцы могут погибнуть. Поэтому перец можно и не пикировать.

Видео дня

Чем хорош способ выращивания рассады без пикировки:

саженцы не получают стресса и не останавливаются в росте;

у ростков формируется сильная корневая система, так как она не травмируется при пересадке, и саженцы не погибают;

рассада становится более устойчивой к болезням.

Давайте детальнее рассмотрим, как вырастить хорошую рассаду перца без пикирования.

Как сеять перец без пикировки

Посев перца без дальнейшей его пересадки ничем не отличается от традиционного способа. Разница лишь в том, что высевать перец нужно в отдельные емкости. Для этого можно использовать:

пластиковые стаканчики небольшого объема;

торфяные "таблетки";

торфяные горшочки.

Садят по 1 семечке в стаканчик или горшок и по 1 семечке в "таблетку". Чтобы не переживать, что семена не взойдут, накануне посадки их можно прорастить - и посадить уже те, которые "проклюнутся".

После посадки стаканчики можно поставить в одну общую емкость и затянуть ее сверху пленкой - это ускорит процесс роста. После появления ростков пленку нужно будет снять.

Когда на перце появится 2-3 настоящих листочка, то сеянцы из пластиковых стаканчиков его переваливают - то есть, разрезают стаканчик, достают сеянец вместе с комом земли и высаживают в тару побольше. С торфяными горшочками и торфяными таблетками еще проще: их не нужно снимать, они перегнивают в грунте. При перевалке глубоко перец садить не нужно - на стебле у него образуются дополнительные корни.

По сути процесс напоминает пикировку, но с той лишь разницей, что сеянцы не выкапывают и не разделяют, в результате они не травмируются и не погибают. Хотя, надо сказать, многие огородники пропускают даже этап перевалки и высаживают рассаду прямо в открытый грунт.

Как ухаживать за рассадой перца без пикировки

Уход за рассадой перца без пикировки не отличается от традиционного:

полив нужен умеренный, чтобы не залить и не засушить;

перец любит хорошее освещение - хорошо, если удастся организовать 12-часовое освещение, тогда сеянцы не будут вытягиваться;

температура должна быть около 20 градусов, но не выше, иначе рассада также начнет вытягиваться.

Перед высадкой рассады перца в грунт ее нужно закалить: так перец получит меньше стресса. Для этого за 2-3 недели до высадки в грунт следует выносить рассаду на улицу или на балко - в первые дни достаточно на 20-30 минут, а затем увеличить время до нескольких часов. На солнце ставить нельзя - нежные ростки могут получить ожоги.

В грунт рассаду высаживают после окончания заморозков, в теплицу - на 2 недели раньше. Опять-таки пересаживать нужно методом перевалки - то есть, полностью сохраняя земляной ком вокруг сеянца. Чтобы рассаду было проще извлекать из стаканчиков, до перевалки ее нужно обильно полить.

Кроме перца, плохо переносят пикировку также баклажан, белокочанная и пекинская капуста, сельдерей, базилик, петуния и бархатцы - их также лучше переваливать.

Ранее мы рассказывали, зачем нужен активированный уголь для цветов - как из него сделать удобрение.

Вас также могут заинтересовать новости: