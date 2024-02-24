Красивый и богатый плодами сад и огород - это мечта каждого земледельца современности.

Пользуясь всевозможными техниками и прибегая к различным приемам, садоводы задают себе единственный вопрос - как сделать, чтобы растения быстрее росли? Стремление получить завидный урожай рождает на рынке все новые и новые средства для увеличения потенциала и усиления характеристик растений. УНИАН расскажет, чем поможет проволока для цветов в таком деле.

Что такое электрокультура

Существуют методики, хоть и кажущиеся на первый взгляд странными и неправдоподобными, но при ближайшем рассмотрении и использовании на практике, навсегда закрепляются как проверенные способы и методы увеличения продуктивности.

Электрокультура - одна из таких методик, что способствует быстрому росту растений. Она зарождалась, как экспериментальный метод в агрокультуре. Повальная мода 17го века на электрифицирование всего чего только можно взрывалась очагами новых небывалых ранее открытий и инноваций по всей Европе. Физики и теоретики стали внедрять знания о электрификации во все отрасли человеческой жизни, и в развитии сельского хозяйства тоже произошла революция.

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Первый эксперимент, показал что полив растений электрифицированной водой повышает урожайность, а создание антенн из меди для сбора электромагнитных волн в атмосфере, вставленных в почву, усиливает иммунитет и устойчивость к вредителям.

Как сделать, чтобы растения быстрее росли - инструкция

Электрокультура - это быстрый, низкозатратный, и элементарный способ, как ускорить рост растений в домашних условиях, не требующий постоянного вмешательства и не имеющий побочных эффектов. Из простых и воплотимых дома методик отлично подойдет создание "радиоантенны", отличная замена любому удобрению либо пестициду, что ускоряет рост растений.

Нам понадобятся две простые вещи:

Деревянная палочка 30 см

Медная проволока 50 см

Обмотайте вокруг деревянной палочки проволоку по всей длине, оставляя остаток проволоки с одной стороны, он понадобится для создания импровизированной антенны. Второй край воткните в землю на 2-3 сантиметра на расстоянии 5-6 см от основания растения. Проволока для растений - важная составляющая, чем больше ее толщина и чем больше "антенна" - тем лучше будет эффект.

Объясним подробнее, для чего нужна медная проволока - медь - это один из самых активных материалов-проводников, который не агрессивен в почве, и не окисляющийся при воздействии влаги. Проволока для цветов - метод очень простой, не требующий дополнительных знаний, только опыт наблюдения. Прерывание опыта возможно в любой момент, так как можно использовать медную проволоку и не на постоянной основе, а как вспомогательный стимулятор.

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