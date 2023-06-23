Лунный посевной календарь поможет распланировать работы на огороде на каждый день июля.

Июль - очень занятой месяц для владельцев огорода, сада или клумбы. Ко второму месяцу лета практически все растения уже посажены, но ещё можно посеять зелень и листовые салаты. Огород поливают, удобряют и опрыскивают от вредителей. С середины июля можно собирать урожай фруктов и ранних овощей. Обрезают и убирают с грядок растения, которые уже дали урожай.

Луна оказывает большое влияние на здоровье и урожайность растений. Чтобы правильно распланировать работу на даче, используйте лунный посевной календарь на июль 2023. Он подскажет, чем заняться на участке в каждый день июля, и какие дни наиболее урожайные.

Лунный посевной календарь на июль 2023 - таблица урожайных дней

Лунный посевной календарь на июль 2023 года на каждый день

1-2 июля - можно сеять репчатый и шнитт-лук, шпинат, петрушку, спаржу, зелень. Хорошие дни для посева многолетних цветов. Рекомендуется пасынкование помидоров, формирование плетей огурцов, опрыскивание овощей от вредителей и болезней. Можно собирать урожай, но храниться он будет недолго.

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3 июля - полнолуние. Лунный посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

4-6 июля - не очень урожайные дни. Можно сеять семена огурца для осенней теплицы, убирать чеснок, сажать цветную капусту для доращивания в теплице. Также можно пересаживать цветы из горшка на клумбу. Хорошие для для обрезания цветов, которые отцвели. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.

7-8 июля - благоприятные дни для посадки любых цветов, а также мяты, редиса, картошки второго урожая. Обрезка клубники, подвязывание и пасынкование томатов. Можно посадить огурцы и пекинскую капусту для доращивания в теплице. Поливки и подкормки рекомендуются очень умеренные, а обрезки и обработки ядохимикатами запрещены.

9-10 июля - не очень плодородные дни. Сеять и сажать ничего не стоит, но можно пересадить цветы из горшков на клумбу. Проводится уборка чеснока, картошки, кустов клубники. Можно удалять сухие ветки деревьев, косить газон, подстригать живую изгородь и обрезать цветы, которые уже отцвели. Также можно собирать фрукты и ягоды на хранение и консервацию.

11-13 июля - очень урожайный период. Можно сеять зелень, листовой салат, сажать капусту, сельдерей и пастернак для доращивания в теплице. Хороший день для посадки луковичных цветов, прищипки розы и петунии, скашивания газона. В саду обрезают деревья и удаляют пустые гроздья винограда. Не рекомендуется рыхлить почву и окучивать картошку.

14-15 июля - посев зелени, пряных культур, мяты. Сбор урожая чеснока, молодой картошки, лука, моркови. Хорошие дни для посадки вьющихся и ампельных цветов. В саду можно белить деревья и опрыскивать их от вредителей. Не рекомендуется поливать, пикировать и пересаживать растения.

16-18 июля - дни новолуния. Посевной календарь не советует работать с растениями, поскольку они становятся очень уязвимыми.

19-20 июля - выкапывание картошки, собирание урожая на хранение, перекапывание почвы окучивание картофельных грядок, борьба с насекомыми-вредителями. В саду можно собирать крыжовник, малину и смородину, а также обрезать отплодоносившие ветки. Для посева большинства культур период неплодородный. Также не рекомендуется подкармливать растения.

21-22 июля - можно сеять фенхель, петрушку, укроп, кинзу. Хорошие дни для посева однолетних цветов, вечнозеленых и экзотических растений. Можно вносить любые удобрения, опрыскивать участок ядохимикатами. Также можно заняться пасынкованием и прищипкой. Не рекомендуется замачивать семена.

23-25 июля - очень урожайные дни для посева любых цветов и средне урожайные для посева шпината, сельдерея, редьки, картофеля второго урожая. Можно обильно поливать и удобрять растения. Сбор урожая ягод, фруктов и ранних овощей, обрезка кроны, вырезка сухих и отплодоносивших веток. Не рекомендуется прививать растения.

26-27 июля - посев шпината, зелени, листового салата, щавеля, базилика. Можно собирать урожай для быстрого употребления, но не для длительного хранения. Хорошие дни для посева любых цветов. Не рекомендуется выкапывать молодую картошку, прищипывать и пасынковать растения

28-29 июля - можно сеять многолетний лук и редис, а также огурцы для доращивания в теплице. Хорошие дни для сбора урожая для хранения и заморозки. Можно делать соки и консервацию из фруктов и ягод. Также можно бороться с болезнями, вредителями, сорняками, обрезать больные части растений. Не рекомендуется поливать растения, пересаживать и работать с корнями.

30-31 июля - высадка рассады огурцов и помидоры для доращивания в теплице. Посев многолетних и ампельных цветов, мяты, кольраби, цветной капусты. Подкормка участка органическими и фосфорными удобрениями. Обрезка усов клубники. Сбор молодой картошки, кукурузы и ягод. Не рекомендуется повреждать корни растений.

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