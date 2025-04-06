Неприхотливая в уходе культура созреет быстрее, если соблюдать правила посадки.

Практически невозможно встретить огород украинца, где нет укропа - эту культуру выращивают на любом свободном участке почвы, даже дома на подоконнике. Растение устойчиво к многим болезням и не требует к себе трепетного отношения, но стоит знать, когда и как сеять укроп, чтобы собрать урожай быстрее.

Когда сеять укроп в открытый грунт - погода и лунный календарь

Опытные дачники знают, когда сеять укроп весной - это можно делать, если температура воздуха поднялась до пяти градусов Цельсия, стабилизировалась и ниже не опускается. Как правило, такой период наступает в начале апреля, но высаживать укроп можно до конца лета. Многие дачники так и делают - они сеют культуру каждые две недели, поэтому собирают свежий урожай постоянно до самых заморозков.

Лунный календарь гласит, что наиболее благоприятными датами для посева культуры будут числа с 1 по 3, с 8 по 11 и 29 апреля. Категорически запрещено высаживать пряную траву с 14 по 26 апреля - это период убывающей Луны, и все растения, помещенные в почву в такое неудачное время, не будут хорошо расти.

Видео дня

Как правильно сеять укроп для большого урожая

Кроме удачных дат, существуют еще и незыблемые правила о том, как сажать укроп, чтобы он вырос крепким и ароматным. Учитывая тот факт, что укроп относится к тем культурам, в чьих семенах содержится большое количество эфирных масел, культура требует правильной подготовки. Их необходимо замочить, иначе эти активные вещества не дадут ростку пробиться вверх. Вам нужно высыпать посадочный материал в воду, нагретую до 50 градусов, и оставить на 24 часа. Затем просушить и приступать к посадке.

Подготавливать к огородным работам нужно не только семена растения, но и почву. Желательно выбрать участок на солнце, потому что укроп плохо растет в тени. Грядка под пряную траву должна находиться максимально далеко от тех культур, которым нужен частый полив - укроп не вынесет большое количество влаги. За две-три недели до высадки семян в грунт, подготовьте почву - внесите три-четыре килограмма компоста на каждый квадратный метр участка, добавьте 100-200 граммов древесной золы. Удобренную землю следует перекопать на штык и разровнять граблями, чтобы ускорить циркуляцию воздуха в почве.

Когда все будет готово, можно начинать засевать укропом грядки - семена нужно размещать в лунках на глубине 2-3 см, сохраняя дистанцию в 20 см в междурядье. Из-за того что семена культуры очень мелкие, расстояние можно не соблюдать - просто высыпайте тонкой струйкой равномерно по вырытой длинной лунке и потом засыпайте землей. Сразу после посадки укроп нужно полить из лейки с рассеивателем, чтобы не допустить перелива, и можно дожидаться первых всходов.

Интересный факт: огромное преимущество укропа в том, что он не требует никаких подкормок, поэтому вы можете не переживать об удобрениях. Единственное, что он вас потребуется - это периодически поливать грядки, чтобы земля не пересыхала, и регулярно рыхлить почву рядом с посадками, снабжая ее кислородом. Укроп очень любит рыхлый грунт и обязательно отблагодарит вас за заботу богатым урожаем.

Вас также могут заинтересовать новости: