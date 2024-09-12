Осень - время санитарной обрезки плодовых деревьев. Если немного поработать в саду сейчас, то весной растения отблагодарят вас большим урожаем. Слива особенно нуждается в омоложении и укорачивании лишних побегов. Садовники обрезают её с четвертого года жизни - этот период определяет будущую урожайность дерева.
Мы рассказали, как правильно обрезать сливу и при этом не навредить саду.
Когда можно обрезать сливу осенью
Обрезка плодовых деревьев проводится после выпадения всех листьев. Обычно это происходит с середины сентября до конца октября. Проводите работу в сухую погоду и не дожидайтесь холодов. Раны должны зажить к заморозкам.
Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай
Для работы вам понадобятся хорошо заточенные секатор и садовый нож.
Перед тем, как обрезать сливу осенью, очень важно определить, где у дерева плодоносящие ветки. Если по ошибке удалить их, то урожайность дерева снизится. На ветках, где закладываются плоды, почки расположены группами по 3 штуки. У ростовых веток почки растут по одной - на них урожая не будет.
Главный принцип обрезки сливы осенью - перевести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые, а также обеспечить доступ кроны к солнечному свету. Не допускайте раздвоения на дереве. Если ветка разрослась на несколько отростков - обрежьте те, что растут внутрь.
Для правильной обрезки молодой сливы придерживайтесь таких правил:
- Дерево должно быть широким внизу и узким наверху. Придерживайтесь формы конуса.
- Молодые ветки возрастом до 1 года стоит удалить до первого плодоносящего (с почками) бокового отростка. Это поможет осветлить крону.
- В первую очередь обрезайте ветки, которые растут по направлению внутрь к стволу дерева.
- Удаляйте нижние ветки, которые растут со ствола под острым кутом. Они считаются аварийными.
- Между основными ветками должно быть расстояние минимум 5 см. Уберите молодые ветки, которые растут слишком близко к основным.
- Регулярно обновляйте ветки выше середины дерева, не оставляя старых многолетних отростков. Если есть раздвоения - оставляйте более молодую часть.
- На самой верхушке дерева можно удалить центральный ствол до первого плодоносящего отростка. Верхние ветки рекомендуется сильно укоротить.
- На месте удаления ветки оставьте небольшой отросток размером примерно 5 мм, а все раны обработайте садовым варом.
Также обязательно нужно обрезать больные, сухие, отмершие участки сливы. После работы уберите из участка все срезанные ветки и опавшие листья. На них могут зимовать вредители.