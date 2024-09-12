Как правильно обрезать сливу осенью / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Осень - время санитарной обрезки плодовых деревьев. Если немного поработать в саду сейчас, то весной растения отблагодарят вас большим урожаем. Слива особенно нуждается в омоложении и укорачивании лишних побегов. Садовники обрезают её с четвертого года жизни - этот период определяет будущую урожайность дерева.

Мы рассказали, как правильно обрезать сливу и при этом не навредить саду.

Когда можно обрезать сливу осенью

Обрезка плодовых деревьев проводится после выпадения всех листьев. Обычно это происходит с середины сентября до конца октября. Проводите работу в сухую погоду и не дожидайтесь холодов. Раны должны зажить к заморозкам.

Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай

Для работы вам понадобятся хорошо заточенные секатор и садовый нож.

Перед тем, как обрезать сливу осенью, очень важно определить, где у дерева плодоносящие ветки. Если по ошибке удалить их, то урожайность дерева снизится. На ветках, где закладываются плоды, почки расположены группами по 3 штуки. У ростовых веток почки растут по одной - на них урожая не будет.

Главный принцип обрезки сливы осенью - перевести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые, а также обеспечить доступ кроны к солнечному свету. Не допускайте раздвоения на дереве. Если ветка разрослась на несколько отростков - обрежьте те, что растут внутрь.

Для правильной обрезки молодой сливы придерживайтесь таких правил:

  1. Дерево должно быть широким внизу и узким наверху. Придерживайтесь формы конуса. 
  2. Молодые ветки возрастом до 1 года стоит удалить до первого плодоносящего (с почками) бокового отростка. Это поможет осветлить крону.
  3. В первую очередь обрезайте ветки, которые растут по направлению внутрь к стволу дерева.
  4. Удаляйте нижние ветки, которые растут со ствола под острым кутом. Они считаются аварийными.
  5. Между основными ветками должно быть расстояние минимум 5 см. Уберите молодые ветки, которые растут слишком близко к основным.
  6. Регулярно обновляйте ветки выше середины дерева, не оставляя старых многолетних отростков. Если есть раздвоения - оставляйте более молодую часть.
  7. На самой верхушке дерева можно удалить центральный ствол до первого плодоносящего отростка. Верхние ветки рекомендуется сильно укоротить.
  8. На месте удаления ветки оставьте небольшой отросток размером примерно 5 мм, а все раны обработайте садовым варом.

Также обязательно нужно обрезать больные, сухие, отмершие участки сливы. После работы уберите из участка все срезанные ветки и опавшие листья. На них могут зимовать вредители.

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