Осенняя обрезка значительно повысит урожайность сливы, но только если проводить её правильно.

Осень - время санитарной обрезки плодовых деревьев. Если немного поработать в саду сейчас, то весной растения отблагодарят вас большим урожаем. Слива особенно нуждается в омоложении и укорачивании лишних побегов. Садовники обрезают её с четвертого года жизни - этот период определяет будущую урожайность дерева.

Мы рассказали, как правильно обрезать сливу и при этом не навредить саду.

Когда можно обрезать сливу осенью

Обрезка плодовых деревьев проводится после выпадения всех листьев. Обычно это происходит с середины сентября до конца октября. Проводите работу в сухую погоду и не дожидайтесь холодов. Раны должны зажить к заморозкам.

Как обрезать сливу осенью, чтобы был хороший урожай

Для работы вам понадобятся хорошо заточенные секатор и садовый нож.

Перед тем, как обрезать сливу осенью, очень важно определить, где у дерева плодоносящие ветки. Если по ошибке удалить их, то урожайность дерева снизится. На ветках, где закладываются плоды, почки расположены группами по 3 штуки. У ростовых веток почки растут по одной - на них урожая не будет.

Главный принцип обрезки сливы осенью - перевести урожай из слишком длинных молодых веток на боковые, а также обеспечить доступ кроны к солнечному свету. Не допускайте раздвоения на дереве. Если ветка разрослась на несколько отростков - обрежьте те, что растут внутрь.

Для правильной обрезки молодой сливы придерживайтесь таких правил:

Дерево должно быть широким внизу и узким наверху. Придерживайтесь формы конуса. Молодые ветки возрастом до 1 года стоит удалить до первого плодоносящего (с почками) бокового отростка. Это поможет осветлить крону. В первую очередь обрезайте ветки, которые растут по направлению внутрь к стволу дерева. Удаляйте нижние ветки, которые растут со ствола под острым кутом. Они считаются аварийными. Между основными ветками должно быть расстояние минимум 5 см. Уберите молодые ветки, которые растут слишком близко к основным. Регулярно обновляйте ветки выше середины дерева, не оставляя старых многолетних отростков. Если есть раздвоения - оставляйте более молодую часть. На самой верхушке дерева можно удалить центральный ствол до первого плодоносящего отростка. Верхние ветки рекомендуется сильно укоротить. На месте удаления ветки оставьте небольшой отросток размером примерно 5 мм, а все раны обработайте садовым варом.

Также обязательно нужно обрезать больные, сухие, отмершие участки сливы. После работы уберите из участка все срезанные ветки и опавшие листья. На них могут зимовать вредители.

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