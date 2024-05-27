Поливайте картофель регулярно, и он "отблагодарит" вас огромным урожаем.

Несмотря на популярность картофеля, не все огородники знают, как правильно за ним ухаживать. После посадки клубней некоторые люди оставляют грядки без полива, считая, что овощ вырастет сам по себе. Однако эта культура относится к влаголюбивым и будет очень благодарна за полив. Мы рассказали, как часто надо поливать картошку и как сделать этот процесс удобным.

Когда поливать картошку после посадки

Картошка, как и любой другой овощ, нуждается в воде. Не поливать её в течение роста будет большой ошибкой. У дачников, которые не забывают о поливе, урожай картошки увеличится в два-три раза.

Однако сразу после посадки поливать картошку не стоит, иначе она сильно вытянется вверх. Листья станут большими и сильными, а корневая система ослабнет. Дождитесь появления хотя бы 4 листочков, и тогда можно начать поливы.

Видео дня

Самый важный период, когда обязательно нужно поливать картошку - это цветение. Именно в это время закладывается будущий урожай, определяется количество и размер клубней. В этот период достаточное количество влаги напрямую влияет на урожайность.

Как часто поливать картошку - зависит от сорта овоща, типа почвы и погодных условий. Если в вашем регионе нет жаркого лета и много дождливых дней (например, территория Карпат), то поливы можно заменить окучиванием. А в жарких и засушливых регионах (Херсонская, Николаевская области) поливы лучше не игнорировать. На глинистых почвах, которые хорошо сохраняют влагу, можно сократить полив до пары раз в месяц.

В среднем опытные дачники рекомендуют по возможности поливать картофель примерно раз в 10 дней, если нет дождей. Для проверки влажности опустите палец на 5 см под землю. Если почва сухая, то стоит полить овощи.

Как правильно поливать картошку

Важно не только вовремя поливать картошку, но и делать это правильно. Соблюдайте следующие правила, чтобы не навредить овощу и сделать полив максимально эффективным:

Не поливайте картошку днем, особенно в жаркую ясную погоду (будут ожоги на листьях). Перенесите полив на утро или вечер.

Не используйте холодную воду. Дайте жидкости нагреться.

Не допускайте попадания воды на листья и стебли.

Прекратите полив за 2-3 недели до сбора урожая.

Самым эффективным считается полив картошки в междурядьях. При таком варианте влага равномерно впитывается во все кусты.

Вас также могут заинтересовать новости: