В домашних условиях почти любое растение можно вырастить из косточки. Такой способ выращивания дерева является лотереей, ведь плоды на саженце могут оказаться горькими и мелкими. Однако вырастить дерево собственноручно прямо из семечка будет приятно любому.
Зачем выращивать черешню из косточки
Купить саженцы возрастом 2-3 года гораздо проще, чем проращивать косточку. Но у последнего способа есть свои плюсы. Посаженная через косточку черешня легко приживается и быстро адаптируется к климату в вашем регионе, реже болеет, вырастает выносливым и с развитой кроной.
Единственным минусом можно назвать долгое время выращивания дерева из косточки. Черешня из косточки будет плодоносить примерно через 4-5 лет после посадки.
Как отобрать косточки черешни
Сначала нужно тщательно отобрать посадочный материал. Лучше всего приживутся косточки из черешен, которые были сорваны спелыми. Поэтому магазинные ягоды для посадки подходят плохо - их срывают зелеными, чтобы они созрели по пути в магазин. Плоды для посадки должны быть крупными и без вмятин. Учитывайте, что из 10 косточек обычно приживаются 6-7.
Обработка косточек черешни
Чтобы саженец легко пережил любые погодные условия и не замерз зимой, косточки нужно обработать. Для этого хорошо промойте их, удалите остатки мякоти, высыпьте в чистую емкость и сверху посыпьте влажным песком. Поставьте емкость с косточками в холодильник и держите до осени, пока не наступит время их высаживать. Раз в несколько дней песок в емкости нужно менять, поскольку он может покрываться плесенью.
Когда сажать черешню из косточки
Лучшее время для высаживания косточки - начало или середина осени, когда плоды уходят под землю в природной среде. Естественный цикл черешни предусматривает зимовку косточки в грунте, поэтому не бойтесь, что семена замерзнут. Таким образом саженец закалится. Не стоит сажать черешню из косточки летом, иначе она вырастет слишком рано и не окрепнет к зиме.
Как правильно посадить косточку от черешни
Для выращивания семечки дома вам понадобится любой чистый контейнер с отверстиями на дне. Хорошо растет черешня дома в горшке. Для посадки используйте субстрат для овощей. Также подойдет почва из родительского дерева. На дно емкости выложите дренаж (например, камни), а сверху высыпьте почву.
Косточку закапывают на глубину 2 см и поливают теплой водой. Для большей уверенности можно закопать несколько семечек на расстоянии 15 см. Оставьте емкость в хорошо освещенном и прохладном помещении, но без сквозняков.
Также косточку можно посадить сразу в почву. Для этого выберите солнечное и защищенное от ветра место. Заранее удобрите землю навозом или компостом. Посадите косточку также на глубине 3 см. После появления саженцев рыхлите почву для доступа семечка к кислороду.
Первые всходы в горшке появятся примерно через месяц. Если семена к моменту посадки уже проклюнулись, то саженец покажется быстрее. Когда на саженце появятся два листика, его раз в одну-две недели рекомендуется подкармливать органикой, например, раствором перегноя.