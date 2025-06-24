Есть несколько методов, как защитить яблоню от муравьев и тли.

Тля и муравьи на яблоне – довольно распространенная проблема. Часто они "работают" в своеобразном тандеме – тля получает защиту от хищников и вырабатывает медвяную росу, которой питаются муравьи. И дачники ломают голову, как же от них избавиться, ведь тля высасывает соки из листьев, что приводит к ослаблению самого дерева и снижению урожая. Так что бороться с этими насекомыми нужно комплексно. УНИАН разбирался, что сделать, чтобы муравьи не лезли на яблоню.

Муравьи на яблоне – чем обработать дерево

Есть несколько методов, как защитить яблоню от муравьев. Один из них – физический, который заключается в обмотке ствола тканью, пропитанной вазелином или солидолом, или же липкой лентой. Это помешает муравьям свободно передвигаться по стволу.

Теперь давайте разберемся, какое народное средство помогает от муравьев на деревьях:

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Раствор уксуса. Разведите 1 ст. л. уксуса в 1 л воды. Полученным средством можно опрыскивать ствол и низ дерева, а также обработать входы в муравейник.

Разведите 1 ст. л. уксуса в 1 л воды. Полученным средством можно опрыскивать ствол и низ дерева, а также обработать входы в муравейник. Чесночный настой. Мелко нарубите 1 головку чеснока и залейте 1 литром кипятка. Настаивайте средство сутки, после чего обработайте им ствол и муравейник. Резкий запах настоя отпугнет муравьев.

Если же муравьев очень много, советуем прибегнуть к тяжелой артиллерии – купите и разложите у муравейников и на маршрутах муравьев специальные инсектициды. Такие средства можно приобрести как онлайн, так и в магазинах для садоводов. Стоят они довольно недорого.

Чем посыпать вокруг дерева от муравьев

Помимо непосредственной обработки ствола народными средствами или инсектицидами, вы также можете обработать землю вокруг дерева. К примеру, можно использовать корицу, молотый кофе, куркуму или соду. Но у этого метода есть большой минус – он краткосрочный. Придется проводить процедуру после каждого дождя.

Также можете использовать борную кислоту с сахаром, хотя это и не очень гуманный метод. Вам нужно смешать 1 ч. л. борной кислоты с 1 ст. л. сахара и добавить туда немного воды. На выходе получится что-то наподобие густой кашицы. Разложите ее в крышечках рядом с муравьиными тропами. Муравьи будут носить смесь в муравейник, и это приведет к гибели колонии. Кстати, сахар можно заменить вареньем или любым медом.

Можете также посадить возле яблони растения, которые обладают резким запахом. Они отпугнут муравьев и других вредителей. Среди таких растений – полынь, пижма, мята перечная, чеснок и лук. Но не забывайте, что нельзя сажать пряные растения прямо под стволом. Отступите от дерева хотя бы полметра.

Тля и муравьи на яблоне – как защититься от вредителей

Мы уже разобрались, что делать если есть муравьи на яблоне, как избавиться от тли – поговорим далее.

Яблоню можно опрыскать мыльным раствором – вам понадобится около 50 граммов хозяйственного мыла. Натрите его и растворите в 1 литре воды, после чего полученным средством обработайте деревья.

Хорошим средством будет и настой из древесной золы. Смешайте 1 стакан золы с 10 л горячей воды и добавьте туда немного мыла. Этот метод подходит и для профилактики.

Если есть возможность, можно также приготовить настой из полыни или пижмы. Заварите 200 г травы в 1–2 л горячей воды и оставьте на сутки. Такие горькие травы отпугивают тлю и муравьев.

Перед опрыскиванием разведите полученный настой до 10 литров воды (у вас получится ведро раствора, которым можно обработать дерево). Чтобы раствор лучше прилипал к дереву, можете добавить в него 1 столовую ложку мыла (жидкого или натертого твердого).

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