Есть много работающих вариантов, которые можно выбрать.

Перец - очень популярный овощ, который любят многие украинцы. Он хорошо реагирует на разные подкормки и порадует вас урожаем.

Сегодня рассмотрим, какие есть удобрения при посадке рассады перца и как его сажать.

Какое удобрение положить в лунку при посадке перца - главные правила

Перец можно посеять самостоятельно, но чаще всего огородники покупают уже выращенную рассаду и высаживают ее в открытый грунт. В первую очередь важно подобрать подходящее место - там должно быть много солнца.

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Формируем лунки или рядки глубиной около пяти сантиметров. Расстояние при посадке перца - 40 см. Теперь перейдем к возможным вариантам подкормки растений.

Что нужно положить в лунку при посадке рассады перца:

яичную скорлупу, шелуху лука или золу - горсть;

смесь костной муки (2 ст.л.) и золы (горсть).

Еще хорошим аналогом будет мел при посадке перца. Его лучше вносить в комплексе с другими подкормками. Например, можно на ведро воды взять 250 граммов мела и 1 литр зеленого удобрения. Мел делает почву кислой, что замедляет рост рассады. Благодаря этому будет больше завязей и плодов.

Есть также секретный ингредиент, о котором не каждый подумает. Рыба при посадке перца вносится в виде муки, которую легко найти в садоводческом магазине. Просто добавьте в лунку одну столовую ложку с горкой, перемешайте с почвой и полейте водой. Затем немного присыпаем сухой землей и можно сажать.

Напоследок рассмотрим универсальный вариант. Можно вносить пшено при посадке перца и затем каждые две недели - для поддержания растений. Готовится это удобрение просто: настаиваем сутки 1 кг пшена в 5 л воды. Смесь нужно перемешивать, чтоб она не забродила. Когда будет готово, процедите через марлю и добавьте в настой еще 5 л воды.

При поливе разводите с водой в соотношении 1:2. Оставшееся зерно можно также внести в грунт вокруг кустов, чтоб дополнительно удобрить.

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