Рассказываем, как правильно обрезать виноград, чтобы ягоды были крупными и сладкими.

Летняя обрезка винограда важна для хорошего плодоношения и здоровья лозы. На растении вырастает больше почек и ветвей, чем оно может обеспечить. Если кустарник не обрезать, то через несколько лет он может выродиться, а его ягоды станут мелкими и невкусными. Мы разобрались, как нужно правильно обрезать виноград летом.

Зачем обрезать виноград летом

Перед тем, как обрезать виноград, нужно ознакомиться с плюсами этой процедуры. Обрезка виноградом летом увеличивает количество урожая и улучшает его качество. После обрезки лозы получают больше света и воздуха, их иммунитет укрепляется. Растение реже болеет и может равномерно распределить соки

Нужно ли обрезать виноград в период плодоношения

Обрезать виноград начинают с июня и продолжают до сентября. Обрезка также нужна ему и в период плодоношения. Цель процедуры - обеспечить созревающим гроздьям доступ к свету и воздуху. В результате ягоды станут слаще и быстрее созреют.

Как ухаживать за виноградом в летний период - правила

Перед началом работы обязательно подготовьте острые садовые ножницы, секатор или специальные виноградные пилки. Инструмент хорошо заточите, поскольку тупое лезвие очень травмирует виноград.

После появления первых почек на лозе удаляют три нижние побега, а также все слабые и больные почки. Их легко удалить даже пальцами.

Затем в течение всего июля проводят пасынкование, то есть обрезают пасынки винограда. Пасынки - это молодые зеленые боковые побеги, которые растут из пазушных почек. Их удаляют до двух нижних листьев. В течение месяца виноград регулярно осматривают и подрезают молодые пасынки.

Затем в период плодоношения обрезают соцветия. В первый год на всем дереве оставляют не более 10 самых сильных соцветий, во второй - не более 20, на третий - не более 30 и так далее. На каждой плодовой ветке должно расти не больше двух гроздей - тогда виноград сможет равномерно распределить силы на созревание ягод.

В июле и в августе на винограде прореживают листья, чтобы обеспечить доступ света к ягодам. Для этого обрезают листья, которые отбрасывают тень на гроздья. Также продолжают удалять пасынки.

В августе владельцы виноградника проводят чеканку. Процедура проводится на растениях, которые достигли высоты 2 метра и выше. Для этого "пустые" и ненужные побеги укорачивают наполовину. А побеги, которые плодоносят, обрезают примерно на 30-40 сантиметров.

Места срезов опытные садовники рекомендуют обрабатывать садовым варом или раствором медного купороса, чтобы не занести инфекцию и ускорить заживание ран.

Для опытных садоводов существуют различные схемы обрезки винограда летом. Но новичкам лучше ограничиться минимальным уходом, иначе рискуете перестараться и обрезать нужные побеги.

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