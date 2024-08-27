Внесите удобрение на виноградном участке осенью - и в следующем году получите приличный урожай.

Осенние подкормки винограда очень важны для здоровой грядки. Они помогут растениям лучше пережить зиму и сформировать большие гроздья в следующем году. Не игнорируйте их, если хотите получить большой урожай в будущем. Для этого даже не обзятально покупать дорогие химические препараты.

Мы расскажем, чем подкормить виноград осенью недорого и эффективно. Запомните, что все подкормки вносятся после сбора урожая - обычно это середина-конец сентября.

Подкормка винограда осенью органикой

Зола - доступное на любом участке средство, которое содержит много минералов и полезных микроэлементов. Особенно полезна для винограда хвойная, листовая и подсолнечная зола.

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Есть два способа внесения удобрения. Первый - сухой. Просто рассыпьте пепел вокруг лозы и перекопайте грунт. При мокрой подкормке растворите 300 г золы в ведре воды. Затем эту смесь разведите 10 л воды. Вокруг каждого куста выкопайте траншею глубиной примерно 15 см. Влейте по 5 л зольной воды на одно растение и закопайте траншеи.

Птичий помет - ещё одно домашнее удобрение, богатое азотом. Из него также готовят жидкую подкормку. Разведите 1 кг помета в ведре воды. Оставьте настояться на 10 дней под солнечными лучами. Затем разведите смесь чистой водой в соотношении 1:10, и влейте по 500 мл под каждый куст. Не превышайте указанную дозировку, ведь избыток азота вредит винограднику.

Важно: раствор помета нужно вливать в почву возле винограда, но не поливайте само растение. Иначе на лозе могут появится ожоги.

Чем удобрить виноград осенью - минеральные препараты

Минеральные подкормки удобны тем, что легко можно рассчитать нужную дозировку препарата. Для осеннего периода выбирайте средства, богатые азотом, фосфором и калием. Подойдут и многокомпонентные препараты.

Вносите минеральные препараты согласно инструкции на упаковке. Некоторые средства нужно рассыпать по земле, другие - развести в воде и опрыскать кусты. Самые популярные препараты для винограда - суперфосфат, калийная соль, сульфат калия, фосфоритная мука, Экоплант.

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