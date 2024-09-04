Разбираемся, когда лучше подкормить малину осенью и какие удобрения использовать.

Многие садоводы забывают о малине после того, как урожай собран - полагают, что кустарник теперь "отдыхает", поэтому трогать его не нужно. Как раз таки наоборот - малина активно готовится к холодам и запасает питание на долгую зиму. Эти запасы помогут ей перезимовать, а весной тронуться в рост. Поэтому осенью стоит внести под малину немного правильных удобрений - чтобы собрать на следующий год обильный урожай. Давайте разберемся, чем подкормить малину после плодоношения и как это правильно делать.

Когда лучше подкормить малину осенью

Подкормку кустарника следует проводить после того, как убран урожай, вы выпололи в малиннике все сорняки, перекопали почву и удалили старые, сухие и отплодоносившие ветки. Делать это нужно примерно через месяц после окончания плодоношения - не раньше.

Сейчас мы говорим именно о садовой малине - ремонтантные сорта еще плодоносят, поэтому их трогать пока не нужно.

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Какие удобрения любит малина

Удобрять кусты малины можно как органикой, так и минеральными удобрениями. Их важно чередовать: например, в прошлом году были минеральные, тогда в этом - органические, и наоборот.

Из органических удобрений используют:

перепревший навоз или компост - вносят раз в 3 года под перекопку, расчет - 4-5 кг/метр квадратный;

торф - им можно мульчировать почву, выкладывая слоем 10-15 см, таким образом удастся "убить двух зайцев" - и корни защитить, и почву подкормить;

куриный помет - нужно использовать с особой осторожностью , так как он может обжечь корни растения, помет вносят только с водой (пропорция 1:20) и поливают им равномерно почву;

, так как он может обжечь корни растения, помет вносят только с водой (пропорция 1:20) и поливают им равномерно почву; золу - используют в том случае, если нужно раскислить грунт, тогда золу рассыпают вокруг приствольного круга кустов.

Еще одно отличное удобрение и самое безопасное - это сидераты. Горчицу или клевер можно посадить в междурядьях, а затем их скосить и заделать в почву - они к весне перегниют и повысят плодородие почвы. Кстати, ранее мы рассказывали, что посеять после уборки картофеля, чтобы урожай был больше, а сорняков - меньше.

Из минеральных удобрений для малины берут подкормки, в которых есть калий и фосфор - азот не используют (!), так как он способствует наращиванию именно зеленой массы, то есть, куст пойдет в рост и погибнет в холода.

Удобряют малину следующим:

суперфосфатом - 50-60 г удобрения вносят под каждый кустик и затем заделывают его в почву на глубину 10 см;

сульфатом калия - по 40 г под кустик, он повысит морозостойкость малины, можно вносить вместе с фосфорным удобрением.

Для удобрений можно предварительно сделать канавки глубиной 20 см вокруг кустов на расстоянии 30 см и туда затем вносить подкормки.

Важно: если кустики малины молодые, то дозировку нужно уменьшить в 2 раза(!).

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