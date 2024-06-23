Каждый год многие садоводы экспериментируют с удобрениями и ищут новые варианты подкормок, чтобы собрать более шикарный урожай, чем в прошлом году. УНИАН расскажет, чем подкормить малину во время плодоношения, чтобы ягоды радовали вкусом и размером.
Чем подкормить ремонтантную малину во время плодоношения
Первое, что нужно делать с малиной в июле - это выбрать самую удачную подкормку, которая поможет растению направить все силы на формирование крупных и спелых ягод.
Проверенный вариант, чем можно подкормить малину во время плодоношения - это дрожжи. Рецепт раствора элементарный:
- 3 литра воды отстаивать сутки;
- профильтровать, добавить 100 гр сахара;
- 20 гр сухих дрожжей развести в теплой воде;
- вылить дрожжевую массу в воду с сахаром;
- размешать, оставить на 3-4 часа.
После этого вам останется только избавиться от сусла, чтобы раствор больше не бродил. Можете сразу развести его в ведре воды или оставить, как концентрат, и потом разбавлять по 50 гр средства в 10 л воды. Под каждый куст нужно вносить по 1 л подкормки, но перед тем как удобрять, землю лучше пролить чистой водой.
Второй вариант подкормки - пепел. Если выбираете этот метод, то разведите в 10 л воды 1 стакан пепла, перемешайте и подкармливайте малину под каждый куст в следующем количестве - 1.5 ведра на 1 квадратный метр.