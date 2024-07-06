Простая, но эффективная подкормка увеличит урожайность картошки в разы.

В июле у владельцев картофельных грядок наступает важный период - именно сейчас начинают формироваться клубни картофеля. От количества и качества подкормок напрямую зависит урожайность. Если приложить немного усилий сейчас и подготовить удобрения, то в конце лета каждый куст "отблагодарит" вас. Узнайте, чем подкормить картофель в июле.

Жидкая подкормка картофеля

Очень эффективной считается подкормка картошки жидкой смесью. Клубни быстро впитывают такое удобрение и начинают расти на глазах. Жидкая подкормка ускоряет созревание картошки, увеличивает стойкость к болезням и питает микроэлементами. Недостаток этого способа - трудоемкость. Придется вручную полить каждый куст.

Хороший вариант, чем подкормить картошку в июле, - это настой трав и дрожжей. На бочку объемом 100 л возьмите 2 ведра сорняков и 3 пачки сухих дрожжей. Залейте смесь водой и оставьте настояться на 5-7 дней. Затем по желанию внесите 2 столовые ложки минерального удобрения (гумата калия или нитроаммофоски).

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Готовым раствором подкормите картофельные грядки - по 2 литра под каждый куст. Разбавлять смесь не нужно. Подкормки проводятся в сухую погоду.

Комплексное удобрение картошки

Это гораздо более простой способ, чем удобрить картофель в июле. Не нужно ничего замешивать - просто возьмите готовое комплексное удобрение. Полезной для картофельных грядок будет азофоска (она же нитроаммофоска). Рассыпьте по 2 чайные ложки под каждый куст, а затем полейте грядки.

Важно отметить, что удобрять картошку минеральными веществами не рекомендуется, если до сбора урожая осталось 2 недели и меньше. В противном случае нитраты из удобрения могут попасть в клубни и вызвать отравление.

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