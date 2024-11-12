Самое время подумать над тем, как избавиться от проволочника, поскольку осенью можно воплотить в жизнь действенные методы борьбы с этим грызущим вредителем.

Проволочник - это личинка жука под названием щелкун, которая имеет грызущий ротовой аппарат. Этого вредителя трудно побороть, поскольку у него очень твердая оболочка, - его даже нельзя раздавить ногой. Есть несколько фаз генерации проволочника - первый, второй, третий и четвертый год.

Легче всего избавиться от проволочника во время первой фазы генерации, на второй - сложно, а на третьей - нет смысла использовать химические или народные средства, следует действовать другим путем.

Такой информацией с корреспондентом УНИАН поделился ландшафтный дизайнер и эксперт по садоводству Александр Мельник.

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Способ борьбы с вредителем зависит от того, какая именно ситуация с его распространением на участке. Если проволочника очень много, тогда обычно используют химические средства - инсектициды.

Что внести в землю осенью от проволочника

С этим вредителем можно бороться с помощью препарата "Актеллик". Нужно сделать раствор и проливать почву. Если личинка вредителя еще молодая, тогда можно сделать такой раствор:

20 миллилитров препарата;

10 литров воды.

Это самое эффективное средство от проволочника, его можно залить в опрыскиватель и обработать участок - так лучше делать, если надо побороть вредителя на большой площади. Если же нужно избавиться от вредителя, например, на одной грядке, тогда ее можно просто залить из ведра сделанным раствором. Важно в обоих случаях хорошенько проливать землю, а потом перекопать.

В том случае, если участок запущен, то есть на нем есть много сорняков, то таким способом с вредителем неэффективно бороться.

Если на запущенном участке проволочник - как избавиться от вредителя

В осенний период нужно убрать сам участок, чтобы на нем не осталось сорняков, а потом внести в землю, например, суперфосфаты (так называют простые удобрения, в которых максимальное количество магния, фосфора и калия и минимум азота).

Гранулы удобрения нужно разбросать, а после этого хорошо перекопать. Они будут и питать почву, и это и средство от проволочника. Но оно может помочь в том случае, если вредитель только появился, и его немного.

Как избавиться от проволочника на огороде навсегда

По словам Мельника, если проволочник уже на четвертой стадии генерации или этих паразитов очень много, и вы решили с ними бороться радикальным путем, чтобы больше с этой проблемой не сталкиваться, тогда надо засеять участок горчицей или рапсом:

"Эти культуры отпугивают проволочника, и они ему неинтересны, поскольку не имеют толстого корня, которым бы он мог питаться".

Также можно провести глубокую перепашку участка (минимум на 30 сантиметров), взять, например, аммиачную селитру и максимально внести в почву.

Народное средство от проволочника

Можно нарвать чистотела, положить его в бочку и залить водой. Получится концентрат, насыщенный фитонцидными свойствами чистотела (способность подавлять размножение грибков или бактерий, или убивать их). Этим концентратом надо хорошо пролить почву, в которой есть вредители.

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