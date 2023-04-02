Супруг Наталки Денисенко Андрей Фединчик служит в рядах ВСУ.

Украинская актриса Наталка Денисенко, которая снялась в сериале "Крепостная", рассказала о жизни без супруга - ее муж Андрей Фединчик сейчас служит в рядах ВСУ, поэтому они видятся очень редко. Звезда призналась, как справляется с отношениями на расстоянии, пишет 24 канал.

"Не каждый мужчина имеет такую силу - взять и пойти на службу. Меня к этой жизни не готовили, хотя к полномасштабному вторжению мой муж меня понемногу готовил и говорил: "Наталка, если что, то я уйду". Но я в это не верила, потому что была уверена, что ничего такого страшного не может быть", - поделилась воспоминаниями Денисенко.

Актриса призналась, что не видела своего мужа уже 4 месяца. Ему обещали дать небольшой "отпуск", однако это обещание каждый раз переносится. Поддерживает Наталку ее маленький сын Андрей:

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"Я не видела мужа уже почти четыре месяца. Но я понимаю, что некоторые женщины уже год не видят своих мужчин. Это ужасно. Такая судьба. Андрей сказал мне, чтобы я его не деморализовала… Я понимаю, что у меня есть еще одна жизнь, за которую я несу ответственность, поэтому я стараюсь жить дальше. Хотя при нем я тоже плачу и говорю, что скучаю по папе. А он не сильно переживает, потому что знает, что папа вернется".

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, что до войны они с мужем задумывались о втором ребенке, однако сейчас эти планы отложились как минимум до победы Украины.

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