Эту песню знают, пожалуй, все жители Киева.

"Як тебе не любити, Києве мій" - сегодня столица Украины празднует свой день рождения. Каждый год праздник города приходится на последнее воскресенье мая. В этот день много где звучит известная песня о Киеве, однако мало кто знает ее историю.

УНИАН рассказывает, кто написал хит о столице. Также вы узнаете больше о песне, которая в 2014 году стала официальным гимном Киева.

Кто написал "Як тебе не любити, Києве мій" - история создания песни

Впервые эту песню все услышали 27 мая в 1962 году. Ее, ко Дню города Киева, создали Дмитрий Луценко и Игорь Шамо. Известно, что поэт Луценко писал стихи на эту песню почти целый месяц. А композитор Шамо потратил на написание музыки всего одну ночь.

Песня была впервые исполнена известным баритоном того времени. Юрий Гуляев, который был солистом Киевского оперного театра, стал человеком, благодаря которому люди услышали будущий гимн Киева. Впоследствии эту песню пели Николай Кондратюк, Дмитрий Гнатюк, Александр Пономарев и многие другие известные артисты.

В 2012 году песне "Як тебе не любити, Києве мій" исполнилось 50 лет. По этому случаю "Укрпочта" выпускала художественный немаркированный конверт.

"Як тебе не любити, Києве мій" - текст песни

1 куплет:

Грає море зелене, тихий день догора.

Дорогими для мене стали схили Дніпра,

Де колишуться віти закоханих мрій…

Як тебе не любити, Києве мій! (дважды)

2 куплет:

В очі дивляться канни, серце в них переллю.

Хай розкажуть коханій, як я вірно люблю.

Буду мріяти й жити - на крилах надій...

Як тебе не любити, Києве мій!

3 куплет:

Спить натомлене місто мирним, лагідним сном.

Ген, вогні, як намисто, розцвіли над Дніпром.

Вечорів оксамити, мов щастя прибій...

Як тебе не любити, Києве мій!

Песня "Як тебе не любити, Києве мій" в исполнении Юрия Гуляева

Песня "Як тебе не любити, Києве мій" в исполнении Дмитрия Гнатюка

Песня "Як тебе не любити, Києве мій" в исполнении Александра Пономарева

Напомним, ранее стало известно, что "Антитела" выпустили мощную песню, которая станет саундтреком компьютерной игры о войне.

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