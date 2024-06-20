Вокалистка культовой группы Within Temptation выступит в Украине

Она исполнит хиты группы на фестивале.

Лидер легендарной нидерландской метал группы Шарон ден Адель исполнит хиты коллектива Within Temptation в сопровождении GOSORCHESTRA и хора. Это будет первое выступление зарубежного артиста такого уровня в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Уникальная программа будет состоять из новых аранжировок, созданных украинским композитором Марией Яремак специально для ATLAS UNITED 2024.

По словам Шарон, музыка важна всегда, но во время войны еще больше. Она объединяет, вдохновляет и придает сил. Поэтому поклонникам в Киеве она обещает особое шоу.

Видео дня

С самого начала полномасштабного вторжения группа активно поддерживает Украину и даже посвятила ей свой последний альбом. В первые месяцы войны артисты записали live-исполнение песни Whole World Is Watching с украинским флагом на фоне для телемарафона Save Ukraine #StopWar. А в начале года Шэрон приезжала в украинскую столицу, чтобы снять клип на песню группы A Fool's Parade, записанную с украинским музыкантом Alex Yarmak. Все роялти с этого трека группа передает благотворительной инициативе Music Saves Ukraine. Во время визита Шэрон была поражена выдержкой и единством украинцев, не оставив их равнодушными.

"Украина - прекрасна, а ее народ невероятно устойчив и полон энергии в этой сверхсложной ситуации. Это источник вдохновения для нас и для многих во всем мире. Просто знайте, что вы не одни, вас поддерживает очень много людей. Слава Украине!", - говорит Шэрон.

Вокал Шэрон будет звучать в сопровождении хора и симфонического оркестра: впервые на сцене ATLAS выступит GOSORCHESTRA - оркестр, специализирующийся на исполнении поп- и рок-хитов в симфонической аранжировке! Украинцы уже видели выступления GOSORCHESTRA на событиях от партнера фестиваля, организатора концертов симфонической музыки A CONCERT.

Кроме этого, вместе с Шэрон на сцену выйдет украинский композитор Мария Яремак, которая работала над аранжировкой этой необычной программы, чтобы дополнить незабываемый вокал солистки аккомпанементом на клавишных.

"Когда-то я очень восхищалась легендарным лайв-альбомом Within Temptation - Black Symphony. Однако, даже не могла и подумать, что однажды в Украине мы не только попытаемся воссоздать похожий формат, но и я стану частью этого процесса. Мы решили с Within Temptation добавить некоторые украинские элементы в один из номеров. Поэтому в начале выступления вы сможете услышать этнические мелодии, спрятанные в оркестровое полотно. Даже слушая это сейчас, я покрываюсь мурашками", - комментирует предстоящее выступление Мария Яремак.

Вас также могут заинтересовать новости: