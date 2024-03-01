Дуэт поддержал Украину в сложные времена.

Американский дуэт Twenty one Pilots выпустил новый клип на песню "Overcompensate". Барабанщик Джош Дан появился в ролике с банданой, на которой видно надпись на украинском языке.

Так, на бандане есть надпись "Факелоносець". Вероятно, таким образом дуэт решил поддержать Украину в кровопролитной войне, развязанной Россией.

Стоит отметить, что Джош жил и учился в Украине, поэтому выбрать такой аксессуар он мог сознательно. Кроме того, дуэт неоднократно выступал в Украине, а в 2022 году он отменил все концерты в РФ и сказал, что поддерживает Украину.

К слову, за 16 часов ролик на YouTube набрал почти два миллиона просмотров. Украинцы поблагодарили Twenty one Pilots за поддержку.

Что пишут слушатели

"Такие качественные вещи быстро заполоняют сердца людей. И очень приятно, что вам пришелся по вкусу аксессуар с надписью "Факелоносец". Для нашей страны эта поддержка очень важна. Спасибо"

"Мощный трек"

"Как всегда, крутая музыка. Приятный бонус - упоминание об Украине"

Напомним, ранее клип Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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