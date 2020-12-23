Группа выпустила клип / instagram.com/twentyonepilots
Клип группы Twenty One Pilots на песню Level Of Concern внесли в Книгу рекордов Гиннеса.
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Об этом сообщает World News Era.
Он попал в Книгу рекордов как самое длинное музыкальное видео - 178 дней. Интересно, что поклонники записывали собственные ролики и выкладывали их на сайт группы. Администраторы же все эти ролики добавляли в основной клип группы. В нем уместилось более 162 тысяч работ фанатов.
Twenty One Pilots вытеснили предыдущего рекордсмена – Фарелла Уильямса и его 24-часовое видео на песню Happy.
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