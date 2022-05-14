Он заверил поклонников в том, что это не помешает группе выступить.

Солист итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид травмировался перед выступлением на Финале Евровидения 2022.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Певец опубликовал фотографию, на которой опирается на трость. Он успел заверить поклонников в том, что его выступление не отменяется.

"Мы все равно разнесем сцену. Не беспокойтесь обо мне. Люблю вас всех", - сообщил он в Stories.

Как известно, группа Maneskin одержала победу на Евровидении в 2021 году. Сегодня, 14 мая, они выступят на Финале Евровидения.

Ранее УНИАН сообщал, как прошел первый и второй полуфинал Евровидения 2022.

Украину на конкурсе представляет группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". УНИАН собрал список сайтов, на которых можно будет смотреть онлайн-трансляцию Евровидения.

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