Евровидение 2022 смотреть онлайн / Фото - eurovision.tv

12 мая в Турине состоится второй полуфинал Евровидения 2022. В нем примут участие представители 18 стран. 10 лучших из них будут отобраны для участия в финале. Посмотреть онлайн-трансляцию шоу можно будет на нескольких платформах, а текстовую трансляцию будет вести УНИАН.

Напомним, что представители Украины Kalush Orcestra прекрасно выступили в первом полуфинале и прошли в финал Евровидения. Букмекеры прогнозируют им победу в конкурсе.

Второй полуфинал Евровидения 2022: где смотреть онлайн

Смотреть Евровидение 2022 онлайн можно на платформах "Суспільного мовлення":

Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн приложение Дия в разделе Дия TV.

Во время конкурса ведущие объявят открытие голосования за лучшего участника. Проголосовать можно с помощью смс по телефону. При этом нельзя голосовать за участника своей страны.

Напомним порядок выступления участников:

  1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
  2. Израиль: Michael Ben David — I.M;
  3. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
  4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
  5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
  6. Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);
  7. Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;
  8. Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
  9. Кипр: Andromache — Ela;
  10. Ирландия: Brooke — That’s Rich;
  11. Северная Македония: Andrea — Circles;
  12. Эстония: Stefan — Hope;
  13. Румыния: WRS — Llámame;
  14. Польша: Ochman — River;
  15. Черногория: Vladana — Breathe;
  16. Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
  17. Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
  18. Чехия: We Are Domi — Lights Off.

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