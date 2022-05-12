12 мая в Турине состоится второй полуфинал Евровидения 2022. В нем примут участие представители 18 стран. 10 лучших из них будут отобраны для участия в финале. Посмотреть онлайн-трансляцию шоу можно будет на нескольких платформах, а текстовую трансляцию будет вести УНИАН.
Напомним, что представители Украины Kalush Orcestra прекрасно выступили в первом полуфинале и прошли в финал Евровидения. Букмекеры прогнозируют им победу в конкурсе.
Второй полуфинал Евровидения 2022: где смотреть онлайн
Смотреть Евровидение 2022 онлайн можно на платформах "Суспільного мовлення":
- телеканале UA: Культура;
- сайтах Суспільне Культура и Суспільне Євробачення, а также FacebookСуспільне Мовлення;
- на Facebook-странице Евровидения;
- YouTube-канале Евровидения Украина - с комментариями ведущего Тимура Мирошниченко;
- в эфире Радио Промінь.
Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн приложение Дия в разделе Дия TV.
Во время конкурса ведущие объявят открытие голосования за лучшего участника. Проголосовать можно с помощью смс по телефону. При этом нельзя голосовать за участника своей страны.
Напомним порядок выступления участников:
- Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
- Израиль: Michael Ben David — I.M;
- Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
- Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
- Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);
- Сан-Марино: Achille Lauro — Stripper;
- Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
- Кипр: Andromache — Ela;
- Ирландия: Brooke — That’s Rich;
- Северная Македония: Andrea — Circles;
- Эстония: Stefan — Hope;
- Румыния: WRS — Llámame;
- Польша: Ochman — River;
- Черногория: Vladana — Breathe;
- Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
- Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
- Чехия: We Are Domi — Lights Off.
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