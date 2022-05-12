Второй полуфинал Евровидения начнется 12 мая в 22:00 по Киеву.

12 мая в Турине состоится второй полуфинал Евровидения 2022. В нем примут участие представители 18 стран. 10 лучших из них будут отобраны для участия в финале. Посмотреть онлайн-трансляцию шоу можно будет на нескольких платформах, а текстовую трансляцию будет вести УНИАН.

Напомним, что представители Украины Kalush Orcestra прекрасно выступили в первом полуфинале и прошли в финал Евровидения. Букмекеры прогнозируют им победу в конкурсе.

Второй полуфинал Евровидения 2022: где смотреть онлайн

Смотреть Евровидение 2022 онлайн можно на платформах "Суспільного мовлення":

Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн приложение Дия в разделе Дия TV.

Во время конкурса ведущие объявят открытие голосования за лучшего участника. Проголосовать можно с помощью смс по телефону. При этом нельзя голосовать за участника своей страны.

Напомним порядок выступления участников:

Финляндия : The Rasmus — Jezebel; Израиль : Michael Ben David — I.M; Сербия : Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан : Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузия : Circus Mircus — Lock Me In; Мальта : Эмма Мускат И Ам (What I Am); Сан-Марино : Achille Lauro — Stripper; Австралия : Sheldon Riley — Not The Same; Кипр : Andromache — Ela; Ирландия : Brooke — That’s Rich; Северная Македони я: Andrea — Circles; Эстония : Stefan — Hope; Румыния : WRS — Llámame; Польша : Ochman — River; Черногория : Vladana — Breathe; Бельгия : Jérémie Makiese — Miss You; Швеция : Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехия : We Are Domi — Lights Off.

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