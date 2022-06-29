Артистки продолжают принимать участие в благотворительных мероприятиях, чтобы собрать как можно больше средств для своей страны.

Украинские артистки Jerry Heil и alyona alyona недавно побывали в Варшаве, где дали благотворительный концерт. Благодаря средствам, собранным в ходе данного мероприятия девушки собрали 7 тысяч злотых (около 47 тысяч гривень).

Деньги были переданы организации, которая приобрела дрон для украинских защитников. Прибор уже отправили на территорию Украины.

Об этом Jerry Heil написала в своем Telegram-канале "I AM JERRY HEIL".

"Мы с Аленой дали в Варшаве в кафе благотворительный концерт, сидя на кафешных стульях. А еще на этом концерте нам удалось подсобрать 7 тысяч злотых для организации и приобрести дрон, уехавший в Украину. Они могут разбомбить Счастье, они могут расстрелять "Мрию", но убить свободу им не удастся", - констатировала певица.

Напомним, недавно шоумен Сергей Притула объявил сбор средств на три "Байрактара". Планировалось, что необходимая сумма будет собрана за неделю, но в реальности украинцы задонатили за 3 дня деньги, которых хватит на покупку 4-х птичек. Компания, выпускающая "Байрактары", была поражена таким единством украинцев, и согласилась бесплатно предоставить три единицы указанной техники.

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