Это комическая песня с привкусом сатиры и сарказма.

Молодая украинская певица Маша Кондратенко, которая покорила меломанов песней "Чекаю на тебе", выпустила новый хит "Ванька-встанька". Новую песню она посвятила российским оккупантам, которые вторглись в независимую и свободную Украину.

""Ванька-встанька" - комическая песня с привкусом сатиры и сарказма, которая была написана мной для поднятия боевого духа наших солдат и украинцев! Ванька-встанька - название традиционной русской игрушки, что в контексте песни характеризует оккупанта, лучшая судьба для которого на украинской земле - найти черный пакет для себя, пока его не вручили ему наши казаки из ВСУ", - комментирует свое творчество Кондратенко.

Она добавила, что сейчас каждый из нас борется на своем фронте, ее фронт - музыкальный, и на нем она будет стоять за родную страну до конца.

"Буду поднимать дух, проживать боль, радоваться успехам и плакать в унисон со всем народом, но все это - с бесконечной верой в нашу победу", - добавила певица.

Напомним, какие мировые звезды поддержали Украину на своих концертах.

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