Слушатели пришли в восторг от новой песни артиста.

Украинский музыкант Wellboy выпустил первую песню после разрыва с продюсером Юрием Бардашем. Новый хит "Ворогів на ножі" он посвятил несокрушимости украинского народа.

Если ранее Антон Велбой выпускал шутливые песни, то эта совсем другая. В ней говорится о том, что украинцам сейчас приходится сопротивляться российской агрессии и о том, что наш народ непобедим.

"Эта песня о том, как нам приходится сопротивляться врагам, бороться за украинские ценности, культуру, письменность, искусство, традиции и, самое главное, нашу идентичность, которую враг сегодня пытается похитить у нас и уничтожить. Она о непобедимом человеческом духе, о нашей победе, свободе и жажде жизни. Мы переживаем не лучшие времена, но сквозь трещину обязательно пробьется свет и все враги будут наказаны", - прокомментировал свой новый хит артист.

"Самый крутой", "Новая хитяра", "Вдохновляемся твоими патриотическими песнями", "Великолепная лирика, сильный посыл! Мелодично, стильно и актуально. С верой в победу, ведь вместе мы – оружие! Все будет Украина! Спасибо за эмоции и переживания", - пишут пользователи сети.

Напомним, недавно Wellboy отказался от сотрудничества со своим продюсером Юрием Бардашем из-за разных политических взглядов. Антон всецело поддерживает Украину, а Юрий - Россию. Более того, скандальный продюсер переехал в страну-агрессор.

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