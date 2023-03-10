В анимационном фильме "Мавка. Лесная песня " саундтрек в исполнении Кристины Соловий звучит в завершающей сцене фильма и помогает зрителям ярче почувствовать эмоции от просмотра.

Украинская певица Кристина Соловий представила клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня". В клипе пересекаются два мира: в одном - герои анимационного фильма, в другом - сама певица, которая становится Мавкой в реальном мире.

"Лесная песня" Леси Украинки - моя настольная книга еще с детства, я была несколько раз на спектакле в театре Курбаса. Образ Мавки - мой любимый в украинском бестиарии. И я мечтала быть причастной к созданию нового культурного наследия Украины, которое является трибьютом Леси Украинки. Мне важно быть в этом процессе сотворцом. Просматривая рабочие материалы мультфильма, я понимала, что в анимационном фильме история и образ Мавки совсем другие, чем в первоисточнике драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", то есть ее полное переосмысление. Следовательно, я видела своей задачей написать песню, лирика и музыка которой будет вдохновлена Лесиными поэзиями и стилем словописания", — поделилась Соловий эмоциями от работы над саундтреком для анимационного фильма.

Певица является автором слов, а также композитором "Лесной песни". Над аранжировкой работали саундпродюсеры Павел Литвиненко и Евгений Филатов (The Maneken). Режиссером-постановщиком видеоработы выступил Андрей Колесник, оператором-постановщиком - Сергей Ревуцкий, а образ создали Виталий Бирковский и Дмитрий Грушковский.

Анимационный фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино), Агентства США по международному развитию (USAID). Кинотеатральную дистрибуцию осуществляет FILM.UA Distribution и "Киномания". Генеральным медиапартнером проекта является канал "1+1".

Напомним, недавно Соловий и Артем Пивоваров представили клип на песню "Мова вітру", которая тоже стала одним из саундтреков к "Мавке".

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