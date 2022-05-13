Поклонники с нетерпением ждут клип на новую песню.

Итальянская рок-группа Måneskin презентовала новый трек, который получил название Supermodel. Впервые вживую они исполнят его в финале песенного конкурса Евровидение 2022.

Известно, что для создания новой песни группа вдохновлялась своей поездкой по Калифорнии, где провела несколько месяцев.

Lyrics-видео уже получило положительные отзывы: "Я обожаю этот вайб, буду играть его все лето. Буквально влюблен", "Мне нравится это, хотя это отличается от последних песен".

Кроме того, мотив песни Supermodel многие поклонники сравнили с песней группы Nirvana - Smells Like Teen Spirit.

Известно, что впервые Måneskin споют новую песню в финале Евровидения 2022, который состоится 14 мая.

Напомним, ранее группа Maneskin на музыкальном фестивале поддержала Украину и послала Путина.

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