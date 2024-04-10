Звезда опубликовала провокационное видео с певцом Ostrovskyi.

Известная украинская певица Настя Каменских променяла своего мужа и партнера Потапа на молодого сексуального певца. Артистка показала в своем Instagram провокационное видео, на котором флиртует с исполнителем.

Каменских никак не реагирует на слухи вокруг их с Потапом вероятного развода и своей личной жизни. Однако она самостоятельно провоцирует поклонников на распространение новых сплетен.

Так, певица опубликовала фрагмент клипа новой песни "Moloko", в котором снялся артист Ostrovskyi. На видео звезды заметно флиртуют. В клипе полуобнаженный Ostrovskyi продемонстрировал свою спортивную фигуру и татуировки. Настя в этот момент одета в яркое откровенное платье. Она с бокалом вина обольстительно улыбается мужчине.

По сети ходят слухи, что Каменских выпустит новый зажигательный хит с молодым исполнителем. Певица своим видео намекнула, что это и есть та коллаборация, о которой давно сплетничают.

Стоит заметить, что артистка и певец были немало раз замечены вместе на публике. Каменских появлялась в компании Ostrovskyi за кулисами концертов и премий. Поклонники звезды подозревают, что певица все же разошлась с Потапом, и закрутила новый роман с молодым исполнителем. Сейчас певица не объясняет, это просто очередное сотрудничество, или новые отношения.

К слову, Каменских и Ostrovskyi были замечены в Киеве во время съемок клипа. Поэтому новое видео певице готовит команда из Украины.

Фанаты артистки резко негативно отреагировали на новый трек:

"Сколько сейчас украинского, хорошего контента и украинских певцов....Наслаждаюсь, слушая! А это - полная фигня!!!"

"Мне аж стыдно стало за Настю, что это она будет петь не только в Украине, но и еще кто-то ее услышит..."

"Лучше бы не упоминала Украину в этой песне"

"Отвращение"

Напомним, ранее Настя Каменских неожиданно стала на колени прямо на концерте.

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