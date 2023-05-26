Видео с песней уже собирает сотни тысяч просмотров.

Хитмейкеры KOLABA совместно с певицей Оксаной Билозир выпустили ремикс на ее песню "Горобина ніч". Этот трек был хитом в 2000-е годы, а ныне он получил новое дыхание.

Анонс песни "разорвал" TikTok еще до того, как музыканты представили клип и полную версию хита. Видео с Билозир и участниками KOLABA собирают сотни тысяч просмотров.

Недавно они представили клип на YouTube. Видео получило немало реакций. В комментариях пользователи спорят и пытаются понять, действительно ли новый ремикс хитовый, а не кринжевый (вызывающий "испанский стыд").

"Наша цель сделать так, чтобы любимый украинский хит наших родителей "Горобина ніч", зазвучал по-новому и стал актуальным для современной молодежи", - объяснили идею ремикса музыканты.

Ремикс на хит Билозир "Горобина ніч" - видео

"Горобина ніч" - оригинальная версия

Что пишут комментаторы

Пользователи сети, просмотревшие клип и видео в TikTok, пишут:

"Это такой кринж! Но качает, должен признать"

"Очень крутое исполнение"

"Не знаю, не люблю эти ремиксы... Оригинальные версии, что этой песни, что песни Бобула, нравятся гораздо больше"

"Хорошо, что вы даете жизнь старым хитам и вытаскиваете динозавров украинской эстрады. Еще есть Павел Зибров, Стефан Гига, Алла Кудлай и так далее"

"Поет красиво... Но, танцевать как не умела, так и не умеет".

Популярные ремиксы

Напомним, недавно хитмейкеры из KOLABA дали нежной песне CHEEV новое дыхание. Кроме этого, в начале этого года сеть"разорвала" новая версия народной песни "Пароваа машина". Все началось с любительского видео Ярины квасной, которое девушка опубликовала в TikTok.

В апреле Сеть взорвала новая версия песни "Чоловік Герасим". Украинский народный хит получил современную обработку и стал очень популярным в сети.

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