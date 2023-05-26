Хитмейкеры KOLABA совместно с певицей Оксаной Билозир выпустили ремикс на ее песню "Горобина ніч". Этот трек был хитом в 2000-е годы, а ныне он получил новое дыхание.
Анонс песни "разорвал" TikTok еще до того, как музыканты представили клип и полную версию хита. Видео с Билозир и участниками KOLABA собирают сотни тысяч просмотров.
Недавно они представили клип на YouTube. Видео получило немало реакций. В комментариях пользователи спорят и пытаются понять, действительно ли новый ремикс хитовый, а не кринжевый (вызывающий "испанский стыд").
"Наша цель сделать так, чтобы любимый украинский хит наших родителей "Горобина ніч", зазвучал по-новому и стал актуальным для современной молодежи", - объяснили идею ремикса музыканты.
Ремикс на хит Билозир "Горобина ніч" - видео
"Горобина ніч" - оригинальная версия
Что пишут комментаторы
Пользователи сети, просмотревшие клип и видео в TikTok, пишут:
- "Это такой кринж! Но качает, должен признать"
- "Очень крутое исполнение"
- "Не знаю, не люблю эти ремиксы... Оригинальные версии, что этой песни, что песни Бобула, нравятся гораздо больше"
- "Хорошо, что вы даете жизнь старым хитам и вытаскиваете динозавров украинской эстрады. Еще есть Павел Зибров, Стефан Гига, Алла Кудлай и так далее"
- "Поет красиво... Но, танцевать как не умела, так и не умеет".
Популярные ремиксы
Напомним, недавно хитмейкеры из KOLABA дали нежной песне CHEEV новое дыхание. Кроме этого, в начале этого года сеть"разорвала" новая версия народной песни "Пароваа машина". Все началось с любительского видео Ярины квасной, которое девушка опубликовала в TikTok.
В апреле Сеть взорвала новая версия песни "Чоловік Герасим". Украинский народный хит получил современную обработку и стал очень популярным в сети.