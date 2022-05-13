Букмекеры определили главных соперников Украины.

В субботу, 14 мая, состоится финал конкурса песни Евровидение 2022. В нем примут участие представители 25 стран, среди которых и Украина.

За день до грандиозного финала букмекеры обновили прогнозы. Так, первое место все так же сохраняется за украинской группой Kalush Orchestra, к которой сейчас приковано все внимание европейцев. Им пророчат победу с вероятностью аж 59%. Отметим, такой высокий процент замечается впервые в истории конкурса.

На втором месте с большим отрывом представитель Великобритании Сэм Райдер - 11%, а закрывает тройку лидеров Швеция - 9%. Отметим, еще 12 мая, перед вторым полуфиналом, на третьем месте была Италия. Теперь она аж на четвертом с вероятностью победы только 6%.

Среди аутсайдеров финала оказались Румыния, Германия, Латвия, Бельгия, Азербайджан, Нидерланды, Армения, Португалия и все оставшиеся страны, на которых букмекеры поставили всего 1%.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале Евровидения под 12 номером.

Вас также могут заинтересовать новости: