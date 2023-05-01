Композиция получила название "Очі". Она была записана в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Украинский певец Артем Пивоваров вместе с группой Quest Pistols представил композицию "Очі" и черно-белый клип на нее. Стоит отметить, что данная песня - положенное на музыку стихотворение поэта Григория Чупринки.

"Григорий Чупринка, по-моему, один из самых романтичных поэтов своего времени. Он оригинально мыслил, что отличало его от других, умел живописно и метафорически характеризовать те или иные события в отношениях. Песня "Очі" имеет простой и понятный смысл: встретив кого-то, нам даже не нужно ничего говорить. Достаточно взглянуть друг другу в глаза, чтобы понять все без слов", - прокомментировал свою новую работу Пивоваров.

Композиция была представлена в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Проект был создан для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. В рамках этого проекта уже вышли такие известные композиции, как "Думи" с Надей Дорофеевой, "Тішся" с Олей Поляковой, "До весни" со Златой Огневич и многие другие.

Реакция соцсетей

"Я сразу, не глядя, ставлю лайк! Потрясающая песня! Привет из Баку"

"Очень радует, что проект "Твои стихи, мои ноты" развивается и пополняется новыми песнями"

"Не останавливайтесь, пожалуйста. Больше украинских стихов должны быть услышаны!"

Напомним, сеть разрывает дуэт Златы Огневич и SHUMEI на песню "Буревіями".

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