Неделю назад музыканты представили чувственную композицию, которая возвела их на первые строчки чартов.

Неделю назад Злата Огневич и SHUMEI представили лирическую композицию "Буревіями". Со дня релиза клип на YouTube собрал почти 700 тысяч просмотров (по состоянию на 26 апреля).

Стоит отметить, что композиция "Буревіями" заняла первое место в хит-параде "Набирающие популярность" в Украине на YouTube Music. Это первый трек для обоих артистов, который позволил стать им лидерами на видеоплатформе.

В Apple Music песня стремительно вырвалась на вторую строчку.

"Эта песня - часть меня. Ее история очень близка и жизненна. Слушайте "Буревіями", комментируйте и поддержите нашу музыку лайком!" - обратилась Огневич к своим поклонникам.

Реакция соцсетей

"Данный дуэт - это лучшее сочетание мужского и женского голосов, которые я слышала в последние годы на украинской эстраде. Очень неожиданный и очень крутой дуэт. Прямо мед на уши"

"Мне кажется, что Злата Огневич нашла свое! Свой стиль, манеру исполнения, потому что все вместе звучит невероятно!! Хочется еще смотреть и слушать"

"Редко пишу комментарии под треками, но это просто рай для ушей. Какая же красота! Просто невозможно наслушаться. Спасибо вам за этот шедевр"

SHUMEI и Злата Огневич - Буревіями: клип

Напомним, TVORCHI выпустили ремикс на конкурсную песню для Евровидения.

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