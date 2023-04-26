Неделю назад Злата Огневич и SHUMEI представили лирическую композицию "Буревіями". Со дня релиза клип на YouTube собрал почти 700 тысяч просмотров (по состоянию на 26 апреля).
Стоит отметить, что композиция "Буревіями" заняла первое место в хит-параде "Набирающие популярность" в Украине на YouTube Music. Это первый трек для обоих артистов, который позволил стать им лидерами на видеоплатформе.
В Apple Music песня стремительно вырвалась на вторую строчку.
"Эта песня - часть меня. Ее история очень близка и жизненна. Слушайте "Буревіями", комментируйте и поддержите нашу музыку лайком!" - обратилась Огневич к своим поклонникам.
Реакция соцсетей
- "Данный дуэт - это лучшее сочетание мужского и женского голосов, которые я слышала в последние годы на украинской эстраде. Очень неожиданный и очень крутой дуэт. Прямо мед на уши"
- "Мне кажется, что Злата Огневич нашла свое! Свой стиль, манеру исполнения, потому что все вместе звучит невероятно!! Хочется еще смотреть и слушать"
- "Редко пишу комментарии под треками, но это просто рай для ушей. Какая же красота! Просто невозможно наслушаться. Спасибо вам за этот шедевр"
SHUMEI и Злата Огневич - Буревіями: клип
Напомним, TVORCHI выпустили ремикс на конкурсную песню для Евровидения.