Анна Тринчер показала свою темную сторону в новом клипе 'Зі смаком вишні'

Девушка зажгла под свой новый хит.

Певица Анна Тринчер презентовала новый клип на песню "Зі смаком вишні", в котором показала свою темную сторону. По словам артистки, она долгое время пыталась быть для всех хорошей, а сейчас хочет показать себя настоящую.

В клипе знаменитость снялась в откровенных образах, в том числе и в купальнике. Она устроила зажигательные танцы, а также поплавала в бассейне.

"Мир звучит, а во мне тишина: наконец-то я слышу свой внутренний голос, а не шум человеческого осуждения и отголоски прошлого, отходя от образа "хорошей девочки" и принимая себя такой, какая я есть, со своими недостатками и преимуществами. Освободи и ты себя от давления общества и услышь себя настоящую", - комментирует премьеру Тринчер.

Как отреагировали пользователи сети

"Я еще никогда ничего так не смотрела с такими сияющими глазами"

"Шикарная девочка сделала хитяру"

"Это очень круто"

"Топ, ты невероятная! Поздравляю с премьерой"

"Пусть разрывает все чарты и тех, кто тебя недолюбливает"

Напомним, ранее MamaRika растрогала совместным треком с рэпером-военным. Они исполнили песню о боли разлуки.

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