Актриса призналась, что коллектив "Сватов" стал для нее настоящей семьей.

Российская актриса Татьяна Кравченко, которая родилась в украинском Донецке, но построила карьеру в РФ, рассказала, будет ли восьмой сезон сериала "Сваты". Звезда поделилась своим отношением к коллегам и отметила, что актеры сериала стали для нее семьей.

Кравченко рассказала о сериале "Сваты" в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Актриса решила ответить на вопросы фанатов и создала в Stories специальное "окошко", где любой желающий мог спросить Кравченко о том, что его интересует. В основном, поклонники хотели побольше узнать о сериале "Сваты". Как известно, съемки седьмого сезона подошли к концу, актеры уже приступили к озвучке. Премьера намечена на осень этого года.

Один из поклонников спросил, чем сериал "Сваты" является для Кравченко. Актриса, сыгравшая роль Валюхи Будько, рассказала, что проект стал ее второй семьей.

"Сваты" — это моя вторая семья. И это не пафосные слова. Я люблю моих партнеров. Мы стали родными людьми. И, конечно, Валюха — это мое второе я, часть меня. Не знаю, как еще описать мою любовь к ней", - написала Кравченко.

Конечно же, не обошлось без вопросов о продолжении сериала. Фанаты спросили, будет ли восьмой сезон или же проект заканчивается. На фоне слухов о том, что сериал может получить продолжение, Кравченко в буквальном смысле разбила все мечты поклонников.

"Это последний сезон", - написала Кравченко.

Актриса не стала вдаваться в подробности и объяснять причины закрытия проекта. Однако известно, что вокруг сериала разгоралось немало скандалов. Саму Кравченко внесли в "Миротворец" из-за того, что она незаконно пересекала границы оккупированного РФ Крыма, принимая участие в съемках "Сватов" и гастролируя по полуострову.

Помимо этого, актриса поддерживает политику Путина и даже гордится тем, что имеет с ним общее фото. Седьмой сезон сериала снимали уже в Грузии.

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Автор: Полина Кузенко