Актриса выглядит потрясающе в свои годы.

Американская актриса Шэрон Стоун порадовала поклонников ярким фото, на котором она предстала в черном смежном купальнике с глубоким декольте.

В кадре Стоун лежит на скалах. Она слегка подогнула стройные ножки, а руки положила за голову. Стоит отметить, что даже в 63 года Шэрон выглядит потрясающе, комментарии ее фанатов тому подтверждение.

"Это что-то невероятно", "Какая же ты прекрасная", "Такое ощущение, что тебе 30 и не больше", "Фигура - огонь", - пишут фаны.

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Шэрон Стоун - американская актриса, продюсер и бывшая модель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинантка на премию "Оскар".

Стоун добилась наибольшей известности исполнением роли в фильме "Основной инстинкт". Также она сыграла жертву маньяка в "Щепке", а потом - роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме "На перепутье".

Целый ряд ролей Стоун был номинирован на антипремию "Золотая малина", в том числе она была признана худшей актрисой в 1995 году (за фильмы "На перепутье" и "Специалист"), а также в 2007 году за фильм "Основной инстинкт 2".

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Автор: Диана Могилевич