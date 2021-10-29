People's Choice Awards вручается деятелям поп-культуры ежегодно с 1978 года.

Стали известны номинанты People's Choice Awards-2021 в категориях кино, музыки и актерской игры, которую присуждают по результатам зрительских голосований.

Отдать свой голос на сайте награды можно будет до 17 ноября включительно. Победителей в 40 номинациях объявят 7 декабря в Калифорнии. Шоу будет транслироваться в прямом эфире одновременно на NBC и E!.

Любимый фильм-2021:

"Черная вдова"; "Дюна"; "Не время умирать"; "Поездка в Америку-2"; "Форсаж 9: Неудержимая сага"; "Война завтрашнего дня"; "Шан-Чи и легенда десяти колец"; "Веном 2: Карнаж".

Любимая актриса-2021:

Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец"); Шарлиз Терон ("Форсаж 9: Неудержимая сага"); Флоренс Пью ("Черная вдова"); Дженнифер Хадсон ("Уважение"); Лесли Джонс ("Поездка в Америку-2"); Сальма Хайек ("Телохранитель жены киллера"); Скарлетт Йоханссон ("Черная вдова").

Любимый актер-2021:

Крис Пратт ("Война завтрашнего дня"); Дэниел Крейг ("Не время умирать"); Дуэйн Джонсон ("Круиз в джунглях"); Эдди Мерфи ("Поездка в Америку-2"); Джон Сина ("Форсаж 9: Неудержимая сага"); Райан Рейнольдс ("Персонаж"); Симу Лю ("Шан-Чи и легенда десяти колец"); Вин Дизель ("Форсаж 9: Неудержимая сага").

В категориях сериалов больше всего представлены "Локи", "Ходячие мертвецы" и др.

People's Choice Awards вручается деятелям поп-культуры ежегодно с 1978 года, а победителя в каждой из номинаций выясняют с помощью социального опроса, который наконец-то перешел в онлайн-режим.

Всего более 40 позиций в категориях "Кино", "Телевидение", "Музыка". Еще три позиции касается так называемой "специальной" премии – Любимый филантроп, Голос народа и Любимый фильм в конце года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова