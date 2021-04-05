В марте оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA провел опрос среди украинских меломанов.

Целью опроса было определить лучшее выступление на каждой из церемоний YUNA, состоявшихся за последние 10 лет.

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Голосования проводились на официальной странице премии YUNA в Facebook, за которой следит более 20 000 подписчиков. В итоге список самых сильных номеров выглядит так:

2012 Ирина Билык - Снег

2013 Скрябин - Мам

2014 Потап и Время и Стекло - Попурри

2015 The HARDKISS - Stones

2016 ALEKSEEV - Пьяное солнце

2017 The HARDKISS - Антарктида

2018 KADNAY - Відчуваю

2019 The HARDKISS - Попурри

Напомним, в 2020 году из-за пандемии и запрета массовых мероприятий концертная часть церемонии YUNA не проводилась.

"За десять лет существования премии мы накопили массивный архив выступлений на наших церемониях – около 100 концертных номеров. Мы решили, что к юбилею будет уместно выяснить, какие из них больше всего нравятся слушателям. Присутствие в этом списке аж трех выступлений The HARDKISS меня не удивляет – у них всегда была активная фан-база, именно этим объясняются их победы в опросе", – комментирует Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA.

10-я церемония национальной музыкальной премии YUNA состоится 20 апреля в киевском Дворце "Украина". Прямая телетрансляция события состоится на главном музыкальном канале страны М1. Список артистов, которые выступят на YUNA 2021, будет объявлен уже в течение первых недель апреля. Событие состоится с соблюдением всех карантинных норм, которые будут актуальными на момент его проведения.

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Автор: Диана Могилевич