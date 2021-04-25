Девушку из Ривне с мощным голосом из первого эфира с ее участием называют потенциальной победительницей шоу.

Второй на сцену шоу вышла Юлия Тимочко, которую окрестили украинской Адель, из команды Тины Кароль.

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Звездный наставник поблагодарила Тимочко за такое выступление, она не смогла сдержать положительных эмоций и расхвалила ее.

Чтобы поддержать эту участницу, отправляйте смс с кодом 16 на номер 7914 и звоните по номеру 0900 9000 16.

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Автор: Ольга Робейко