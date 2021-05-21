В июле во Франции вновь заработает Эйфелева башня / фото REUTERS
Эйфелева башня откроется для посетителей летом, с 16 июля.
Об этом, в частности, говорится на странице достопримечательности в Twitter.
"Буду рада снова приветствовать вас с 16 июля!", - отмечается в сообщении.
При этом приобрести билеты онлайн можно будет уже с 1 июня.
🇬🇧 😊✨I'll be delighted to welcome you again from July 16!— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2021
🗓 Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! 👇 #EiffelTower
Закрытие Эйфелевой башни в Париже
- В 2020 году после закрытия из-за протестов в феврале Эйфелеву башню вместе с Лувром и Версалем вновь закрыли в марте 2020 года - уже из-за угрозы распространения коронавируса.
- Посещения были ограничены дольше трех месяцев, а затем достопримечательность вновь закрыли осенью.
- В мае 2021-го во Франции смягчили карантинные ограничения.
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