Администрация надеется возобновить продажу билетов уже этим летом.

Эйфелева башня откроется для посетителей летом, с 16 июля.

Об этом, в частности, говорится на странице достопримечательности в Twitter.

"Буду рада снова приветствовать вас с 16 июля!", - отмечается в сообщении.

При этом приобрести билеты онлайн можно будет уже с 1 июня.

🇬🇧 😊✨I'll be delighted to welcome you again from July 16!

🗓 Please note that online tickets will be available from June 1st. Stay tuned! 👇 #EiffelTower — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2021

Закрытие Эйфелевой башни в Париже

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Автор: Катерина Комолова