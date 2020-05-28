Вышел дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор"
16:30, 28 мая 2020Кино и музыка
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В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации.
В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор \ скриншот с видео
Hulu представил дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор", который является спин-оффом мелодрамы "С любовью, Саймон".
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В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он обращается за помощью к Саймону, известному по оригинальному фильму. Его герой выступит рассказчиком истории.
Ранее шоу принадлежало Disney+, однако компания продала права на показ Hulu из-за взрослого содержания сериала.
Премьера назначена на 19 июня этого года.
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