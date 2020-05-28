Вышел дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор"

В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации.

Hulu представил дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор", который является спин-оффом мелодрамы "С любовью, Саймон". Читайте такжеПоявился дебютный тизер сериала "С любовью, Виктор" В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он обращается за помощью к Саймону, известному по оригинальному фильму. Его герой выступит рассказчиком истории. Ранее шоу принадлежало Disney+, однако компания продала права на показ Hulu из-за взрослого содержания сериала. Премьера назначена на 19 июня этого года. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

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