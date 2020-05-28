цей матеріал доступний українською

Вышел дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор"

16:30, 28 мая 2020
Кино и музыка
74 0
В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор \ скриншот с видео

Читайте такжеПоявился дебютный тизер сериала "С любовью, Виктор"

В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он обращается за помощью к Саймону, известному по оригинальному фильму. Его герой выступит рассказчиком истории.

Ранее шоу принадлежало Disney+, однако компания продала права на показ Hulu из-за взрослого содержания сериала.

Премьера назначена на 19 июня этого года.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #сериал