Со стороны представителей музыкальной индустрии приняли участие: Руслана Лыжичко, Оля Полякова, Вадим Красноокий, Олег Винник, Валерий Харчишин, Олег Скрипка, Тарас Тополя, Jerry Heil.

Винник, Полякова, Руслана и другие украинские звезды прогнозируют взрыв музыкального рынка из-за несоблюдения авторских прав.

Об этом артисты говорили во время круглого стола «Развитие рынка авторских прав в Украине: современные вызовы защиты прав авторов». Его организатором выступил Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии. Это впервые в истории музыкальной индустрии Украины Комитет экономического развития организовал рассмотрение ключевых проблем рынка.

Читайте такжеМакс Барских и Zivert представили совместный клип "Bestseller" в стиле киберпанк (видео)Со стороны представителей музыкальной индустрии приняли участие: Руслана Лыжичко, Оля Полякова, Вадим Красноокий, Олег Винник, Валерий Харчишин, Олег Скрипка, Тарас Тополя, Jerry Heil, представители Tayanna, Макс Барских, представитель группы «Бумбокс», представители Тины Кароль, лейбла Masterskaya Ивана Дорна, Ирины Билык, Jamala, Наталья Валевская, Дмитрий Сысоев, другие украинские авторы и артисты.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха открыл мероприятие, к которому присоединились народные депутаты: Рущишин Ярослав, Задорожний Николай, Людмила Буймистер, Санченко Александр и представитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Арданов.

Сначала к присутствующим обратилась певица Руслана Лыжичко, президент союза «Авторы и издатели»: «Говоря о защите авторских прав, отдельно хочу выделить вопрос «телефонного права» частного копирования с помощью гаджетов. Расходы с компаний-производителей гаджетов также должны собираться-все должно быть прозрачно. «Кулуарные решения» недопустимы».

После этого участники круглого стола обсудили аккредитации организаций коллективного управления, и тот факт, что министр экономики не подписал приказ, что заблокировало рынок. Через это с 01.01.21 года все правообладатели в Украине не могут получать вознаграждение за использование их произведений.

Докладчики круглого стола выразили видение ситуации, которая сложилась сегодня вокруг рынка авторского права. :

«Мы имеем репутацию страны, в которой систематически нарушаются права авторов. Новый закон об авторских / смежных правах должен был бы реформировать эту систему. Но многое зависит не от закона, а конкретных действий профильного министерства», - говорит Анна Степаненко, заместитель председателя Всеукраинского профсоюза работников музыкальной индустрии

«ГО «УААСП» (Украинское агентство авторских и смежных прав - УНИАН) не согласен с решением комиссии об аккредитации, а не обжалует его в суде потому, что пока приказ об аккредитации не подписан министром, нечего оспаривать. Министр правильно делает, что не подписывает, поскольку мы видели нарушения», - добавил к этому лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

Подытоживая, участники круглого стола согласились, что рынок должен объединяться, должны быть представлены все стороны музыкальной индустрии. На фоне общего кризиса и отсутствия концертов заблокирования выплаты роялти повлечет обострение ситуации, которая может взорваться: как медийно, так и в общественной плоскости.

Напомним, что в январе этого года группы «Друга Ріка», «Грин Грей», ТНМК, «Антитела», GO-A, Luiku, Нумер 482, ЛАМА, ЭКА, MOZGI и другие объявили бессрочную протестную акцию за справедливые вознаграждения для авторов, которых «грабят десятками лет».

Организаторы акции - общественные организации «Всеукраинское молодежное объединение поддержки отечественного производителя "Альтернатива" и УААСП-заявили, что многие годы права авторов нарушались из-за незаконных действий чиновников и мошеннических организаций, а роялти не доходили до своих авторов.

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Автор: Ольга Броскова