Это уже 77 международный кинофестивать.

В Венеции стартовал 77-й международный кинофестиваль.

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В программу включены более 60 картин из 50 стран, передает ТАСС.

За главные награды будет бороться работа Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи". Кончаловский еще никогда не уезжал с фестиваля без приза. Интересно, что в этом году за призы будут бороться восемь женщин-режиссеров. Вне конкурса в числе прочих фильмов покажут документальную ленту о прославившейся на весь мир шведской активистке Грете Тунберг.

Стоит отметить, что все должны носить маски, на входе в кинотеатры обустроили термосканеры, а часть мест останется пустыми, чтобы гости могли соблюдать дистанцию. К тому же фанатов в этом году не подпустят к красной дорожки, приезд именитых гостей можно будет наблюдать разве что онлайн.

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Автор: УНИАН