Когда-то этот сериал был на пике популярности.

С момента выхода турецкого сериала "Великолепный век" зрители определились со своим любимым местом - диванчиком у телевизора. Этот сериал буквально приковал внимание миллионов людей. Они плакали от сопереживания героям, радовались необычной истории любви, ненавидели лицемеров и запоминали, как Хюррем покоряла Султана.

Однако не все даже самые внимательные зрители заметили ляп в сериале. Актриса Нур Феттахоглу, которая исполняла роль Махидевран-султан, в одной из серий появилась с французским маникюром.

Данный маникюр совсем не соответствует эпохе, в которую были погружены актеры. Ведь френч появился в США только в конце прошлого века.

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Таким образом поклонники "Великолепного века" почувствовали фальш и отметили, что сериал утратил свою "изюминку".

Сериал "Великолепный век"

"Великолепный век" - это остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, он повествует о жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Роксоланой.

Ранее УНИАН раскрыл все подробности о сериале "Великолепный век".

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