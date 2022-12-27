С момента выхода турецкого сериала "Великолепный век" зрители определились со своим любимым местом - диванчиком у телевизора. Этот сериал буквально приковал внимание миллионов людей. Они плакали от сопереживания героям, радовались необычной истории любви, ненавидели лицемеров и запоминали, как Хюррем покоряла Султана.
Однако не все даже самые внимательные зрители заметили ляп в сериале. Актриса Нур Феттахоглу, которая исполняла роль Махидевран-султан, в одной из серий появилась с французским маникюром.
Данный маникюр совсем не соответствует эпохе, в которую были погружены актеры. Ведь френч появился в США только в конце прошлого века.
Таким образом поклонники "Великолепного века" почувствовали фальш и отметили, что сериал утратил свою "изюминку".
Сериал "Великолепный век"
"Великолепный век" - это остросюжетный телесериал в жанре исторической драмы по сценарию Мерал Окай и Йылмаза Шахина. Его сюжет вдохновлён реальными событиями, он повествует о жизни Османской империи в период правления султана Сулеймана Великолепного и его отношениях со славянской рабыней Роксоланой.
Ранее УНИАН раскрыл все подробности о сериале "Великолепный век".