"Вавилон", "Одним прекрасным утром" и Jung E: что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выходит одна из самых ожидаемых новинок зимы – яркая комедийная драма "Вавилон" с Брэдом Питтом, Марго Робби и еще целой кучей голливудских звезд. Также в кинотеатрах стартуют показы трогательной драмы "Одним прекрасным утром" с Леа Сейду и детективного триллера "Бюро находок". Онлайн, тем временем, выйдет южнокорейский научно-фантастический фильм Jung E от режиссера "Поезда в Пусан". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Вавилон

Babylon (США, 2022)

Провокационная костюмированная комедийная драма "Вавилон" об американской кинотусовке 20-х годов прошлого века от режиссера "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла является одной из самых ожидаемых премьер этой зимы. В первую очередь картина поражает звездным актерским составом: Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Фли, Эрик Робертс, Джин Смарт – это далеко не полный список громких имен, задействованных в картине.

Фильм расскажет о взлетах и падениях множества персонажей в эпоху перехода Голливуда от немого до звукового кино в конце 1920-х годов. Причем некоторые персонажи имеют реальных прототипов.

В американский прокат фильм вышел в декабре 2022 года и, несмотря на все возложенные на него надежды, получил не самые лучшие отзывы. С одной стороны, критики хвалили "Вавилон" за актерскую игру, звук и съемку, однако критиковали за сценарий, режиссуру и растянутый хронометраж более трех часов. Тем не менее, это не помешало фильму получить номинации на "Золотой глобус" и еще ряд престижных кинопремий.

Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,4 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 55% одобрения от критиков и 51% от зрителей. Зато на Metacritic кинообозреватели оценили фильм в 61 балл, а широкая аудитория – в 6,8, в обоих случаях оценки соответствуют характеристике "в целом положительные отзывы".

В то же время пока фильм считается провальным в прокате, ведь почти за месяц в домашнем прокате он сумел собрать лишь чуть меньше 15 миллионов долларов при бюджете около 80 миллионов.

Детальный обзор на фильм ждите вскоре на УНИАН.

Одним прекрасным утром

Un beau matin (Франция, Германия, 2022)

В центре сюжета этой трогательной драмы – молодая женщина Сандра, которая постоянно разрывается между работой, заботой о маленькой дочери и уходом за больным отцом, состояние которого стремительно ухудшается. А вот на что-то для себя у нее совсем не хватает времени, пока она не заводит бурный роман с красавцем-ученым Клеманом.

Главную роль в фильме исполнила французская актриса Леа Сейду, известная по лентам "Спектр" и "Не время умирать" о Джеймсе Бонде, а также фильмам Уэса Андерсона "Отель Гранд Будапешт" и "Французский вестник". Также в фильме задействованы такие звезды французского кино, как Паскаль Греггори ("Жизнь в розовом цвете", "Жанна Д'арк"), Мельвиль Пупо ("Время прощания", "Золотая молодежь", "По воле божьей") и Николь Гарсия ("Люпен", "Иллюзия любви").

Мировая премьера фильма "Одним прекрасным утром" состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где картина получила премию Label Europa Cinemas – награду Ассоциации европейских кинотеатров.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков и 100% от широкой аудитории, а на Metacritic – 86 баллов от киноэкспертов, что соответствует характеристике "всеобщее признание", с пометкой must see.

Подробнее о фильме читайте в обзоре УНИАН.

Бюро находок

Objetos (Испания, Аргентина, Германия, 2022)

Этот триллер расскажет о работнике большого бюро находок, где вещи хранятся десятилетиями. Марио проводит свое свободное время, расследуя происхождение этих вещей, чтобы вернуть их владельцам потерянные кусочки жизни. Однажды Марио находит в чемодане мертвого ребенка. Расследование выводит его на след организации, занимающейся торговлей людьми.

Главную роль в фильме исполнил испанский актер Альваро Морте, известный по роли "Профессора" в популярном сериале "Бумажный дом".

В мировой прокат фильм вышел еще летом 2022 года и получил средние отзывы. Так, на IMDb у него оценка 5,5 баллов из 10.

Jung E

JUNG_E (Южная Корея, 2023)

Этот научно-фантастический фильм покажет опустошенную Землю, которая в 22 веке стала больше не пригодна для жизни из-за изменений климата. Со временем в убежище, построенном для выживания людей, вспыхивает внутренняя война, победа в которой зависит от поиска способа клонировать легендарную наемницу Jung_E и создать на ее основе армию боевых роботов.

Режиссером фильма выступил Ен Сан Хо, который в свое время создал знаменитый постапокалиптический хоррор "Поезд в Пусан" и дарк фентези сериал "Зов ада" для Netflix.

Главную роль в фильме, после десятилетнего перерыва в карьере, исполнила Кан Су Йон, которую часто называют первой корейской кинозвездой мирового масштаба. К сожалению, это была ее последняя работа – в мае 2022 года актриса неожиданно умерла в возрасте 55 лет в результате кровоизлияния в мозг.

Также в ленте задействованы Ким Хен Джу, которая до этого сыграла в целой куче популярных сериалов в Южной Корее, в том числе в "Зове ада", и восходящая южнокорейская звезда Рю Кен Су ("Зов ада", "Глюк").

Фильм выйдет 20 января на Netflix.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2023 года.

Марина Григоренко