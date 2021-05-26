Фестиваль пройдет в июне / Скриншот
В рамках фестиваля "Best Erotic Shorts-3" с 3 июня в кинотеатрах покажут эротические короткометражки последних лет.
"У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса", - говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.
"До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах", - так комментирую фестиваль организаторы.
Программа фестиваля эротического кино Best Erotic Short 3:
- Все это делают
- Я голая
- Ода лету
- Гора Донни
- Эрос
- Грязный танец
- Асинхрон
- Частная собственность
- Адам
- Диагональ
- Фантазия
- Правила британского секса
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