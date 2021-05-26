Самые эротические ленты начнут показывать в украинских кинотеатрах с 3 июня.

В рамках фестиваля "Best Erotic Shorts-3" с 3 июня в кинотеатрах покажут эротические короткометражки последних лет.

"У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса", - говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.

"До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах", - так комментирую фестиваль организаторы.

Программа фестиваля эротического кино Best Erotic Short 3:

Все это делают

Я голая

Ода лету

Гора Донни

Эрос

Грязный танец

Асинхрон

Частная собственность

Адам

Диагональ

Фантазия

Правила британского секса

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич