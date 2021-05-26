В рамках фестиваля "Best Erotic Shorts-3" с 3 июня в кинотеатрах покажут эротические короткометражки последних лет. 

"У вас нет депрессии. Просто вам не хватает секса", - говорит психолог одной из героинь сборника фильмов.

"До мурашек по телу. До дрожи колен. До фейерверков и звезд в глазах", - так комментирую фестиваль организаторы.

Программа фестиваля эротического кино Best Erotic Short 3:

  • Все это делают
  • Я голая
  • Ода лету
  • Гора Донни
  • Эрос
  • Грязный танец
  • Асинхрон
  • Частная собственность
  • Адам
  • Диагональ
  • Фантазия
  • Правила британского секса

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Автор: Диана Могилевич