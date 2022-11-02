В украинский прокат долгожданная вторая часть "Аватара" выйдет 15 декабря 2022 года.

Вышел новый трейлер продолжения культового научно-фантастического фильма "Аватар" 2009 года от режиссера Джеймса Кэмерона, ныне являющегося самым кассовым фильмом всех времен.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат долгожданная картина "Аватар: Путь воды" выйдет 15 декабря 2022 года. Сюжет фильма будет разворачиваться более чем через десятилетие после событий первого фильма. Лента расскажет о семье Салли (Джейка, Нэйтири и их детей), проблемах, которые их преследуют, путях, которые они преодолевают, чтобы защитить друг друга от опасностей, битвах, которые они ведут, чтобы остаться в живых, и трагедиях, которые они переживают вместе.

В продолжении "Аватара" к своим ролям вернутся Сэм Уортингтон ("Терминатор: Да придет спаситель", "Битва Титанов", "Эверест"), Зои Салдана ("Звездный путь", "Стражи Галактики", "Проект Адам") и Сигурни Уивер ("Чужой", "Охотники за привидениями", "Сердцеедки"), которые сыграли главные роли и в первой части.

Также в фильме будут задействованы Кейт Уинслет ("Титаник", "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс"), Джемейн Клемент ("Чем мы занимаемся в тени", "Рио"), Мишель Йео ("Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Шанг-Чи и Легенда Десяти Колец", "Все везде и сразу"), Джованни Рибизи ("Ромовый дневник", "Охотники на гангстеров"), Клифф Кертис ("Пекло", "Доктор Сон", "Мег: Монстр глубины") и другие.

Также был опубликован официальный постер к фильму "Аватар: Путь воды".

Сага "Аватар" Джеймса Кэмерона

Сага "Аватар" – фактически проект всей жизни для режиссера Джеймса Кэмерона ("Терминтор", "Чужие", "Титаник"). Он начал работать над концепцией первого фильма еще в середине 90-х, но, по его словам, на тот момент не существовало технологий, способных воплотить его видение картины.

В конце концов, он выпустил первый "Аватар" только в 2009 году. Картина имела коммерческий успех и снискала одобрение критиков, побила несколько рекордов по сборам, став первым фильмом в истории кинематографа, кассовые сборы которого превысили отметку в 2 миллиарда долларов. Фильм был номинирован на "Оскар" в девяти категориях и одержал победу в трех из них: "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучшая работа художника-постановщика".

После успеха фильма Кэмерон подписал контракт с 20th Century Fox на создание аж четырех сиквелов. Впрочем, выхода второй части пришлось ждать целых 13 лет. Ожидается, что еще три фильма придется ждать меньше – они выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

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